Законопроект о демобилизации: почему он до сих пор не принят, как работает увольнение с военной службы

Демобилизация — это процесс, обратный к мобилизации. То есть, это увольнение военнослужащих со службы после окончания военной кампании, срока контракта или при отставке, которое происходит на законных основаниях во время особого периода или военного положения. NV разобрался, что известно об этом процессе в 2025 году.

Демобилизация в Украине 2025 года

Демобилизация действующих военнослужащих отложена на неопределенный срок. В Указе Президента о всеобщей мобилизации от 24 февраля 2022 года сказано, что увольнение в запас состоится «только после официального объявления в установленном порядке демобилизации». Согласно действующему законодательству в военное время военнослужащие подлежат демобилизации по достижению 60-летнего возраста по состоянию здоровья и решению военно-врачебной комиссии или по приговору суда. Закон Украины О подготовке и мобилизации был принят в 1993 году, когда государственные институции только становились. Многочисленные поправки, внесенные после этого, не смогли решить многие существующие проблемы.

В прошлом году правительство представило законопроект о внесении изменений в законодательство по мобилизации. Однако во время подготовки ко второму чтению из него убрали положения, которые касались демобилизации и ротации военнослужащих. По информации медиа, эти изменения предложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Министерство обороны отмечало, что парламентский комитет поручил разработать отдельный закон, посвященный вопросам ротации и демобилизации, в течение 8 месяцев. Завершение этой работы было запланировано на 18 декабря 2024 года, однако срок был превышен.

В оборонном ведомстве объяснили, что сейчас украинская армия не имеет достаточного количества резервов для замены тех, кто будет демобилизован.

Впоследствии стало известно, что министерство обратилось в комитет Верховной Рады с просьбой продлить срок подготовки законопроекта до 18 марта 2025 года.

Нардеп, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Radio NV заявил, что в течение трех месяцев вряд ли произойдет массовая демобилизация из Сил обороны Украины.

Срок службы солдат, сержантов и офицеров

Согласно закону срок службы для рядовых, сержантов, старшин, младших, старших и высших офицеров во время действия военного положения является таким:

— до 12 месяцев — лица, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;

— до 18 месяцев — солдаты и матросы, сержанты и старшины, которые проходят срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях;

— до 3 лет — контрактники ВСУ, которые служат рядовыми, от трех до пяти — те, кто служат сержантами и старшинами;

— от 24 до 60 месяцев — граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;

— 5 лет — для военнослужащих, окончивших учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений и получили уровень профессионального предвысшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава;

— 12−60 месяцев — другие граждане.

Демобилизация мобилизованных

Призванные по мобилизации после 24 февраля 2022 года военные служат до окончания военного положения или проведения демобилизации. Они могут уволиться по предусмотренным законом основаниям, если имеют документы, подтверждающие их.