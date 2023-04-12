Особенности процедуры. Как уволиться с военной службы и какие документы нужны 12 апреля, 13:33 Демобилизация в Украине — как военные могут уволиться со службы в Украине и какие документы нужны (Фото:facebook.com/okPivden)

В Украине предусмотрены основные четыре категории оснований для увольнения с военной службы во время военного положения. Юрист объяснила, как увольняются военные и какие документы необходимо собрать для представления.

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут быть мобилизованы для службы. Однако для увольнения со службы во время военного положения не так много оснований – в частности, все указанные в статье 26 Закона Украины о воинской обязанности и военной службе.

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Адвокат Наталья Лисова объяснила, какие документы нужны для увольнения со службы военнослужащего, в чем особенности и могут ли военного исключить из списков личного состава до оформления увольнения и всех выплат.

Какие виды увольнения с военной службы

Увольнение с военной службы осуществляется:

в запас, если военнослужащие не достигли предельного возраста пребывания в запасе и по состоянию здоровья пригодны к военной службе;

в отставку, если военнослужащие достигли предельного возраста пребывания в запасе и в военном резерве или признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья к военной службе с исключением из военного учета.

Увольнение с военной службы ― документы

При наличии оснований для увольнения военнослужащий при наличии желанием имеет право уволиться. Для этого он должен подать по команде на имя командира рапорт об увольнении и добавить документы, подтверждающие право на увольнение в военное время. В рапорте обязательно должно быть указано:

основание увольнения с военной службы;

мнение военнослужащего о его желании проходить службу в военном резерве Вооруженных сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности;

районный ( городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в который должно быть направлено личное дело военнослужащего.

В рапорт, в зависимости от основания увольнения, должны быть добавлены документы, подтверждающие это основание. Это:

рапорт по увольнению в случае достижения предельного возраста пребывания на службе;

копия постановления ВЛК при увольнении со службы по состоянию здоровья с исключением из военного учета по решению ВЛК;

копия приговора при увольнении в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

оригиналы документов, подтверждающих семейные обстоятельства обстоятельства, поэтому нужно подавать нотариально удостоверенные копии;

В случае увольнения по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам в рапорт добавляются нотариально заверенные копии следующих документов:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет - свидетельство о рождении, акт осмотра МСЭК;

в связи с воспитанием больного ребенка: свидетельство о рождении, справку врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (м ужем): свидетельство о браке, медицинское заключение медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

ужем): свидетельство о браке, медицинское заключение медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения; в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за родителями своими или жены ( мужча): свидетельства о рождении военнослужащего, паспорт родителей, медицинское заключение медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

мужча): свидетельства о рождении военнослужащего, паспорт родителей, медицинское заключение медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения; в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным: решение суда, акт осмотра МСЭК, пенсионное удостоверение при наличии, паспорт лица с инвалидностью;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы: документ, подтверждающий осуществление ухода ( например - о назначении компенсации за уход, назначаемый физическому лицу, оказывающему социальные услуги по уходу без осуществления предпринимательской деятельности на непрофессиональной основе), акт осмотра МСЭК, паспорт лица с инвалидностью;

например - о назначении компенсации за уход, назначаемый физическому лицу, оказывающему социальные услуги по уходу без осуществления предпринимательской деятельности на непрофессиональной основе), акт осмотра МСЭК, паспорт лица с инвалидностью; в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход: заключение медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения паспорт лица, акт осмотра МСЭК, пенсионное удостоверение при наличии, справка о составе семьи, акт обследования бытовых условий лица, нуждающегося в уходе, другие документы, подтверждающие отсутствие других лиц, способных осуществлять уход;

в связи с самостоятельным воспитанием ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет: свидетельство о рождении, свидетельство о смерти другого родителя или решение суда о лишении родительских прав другого родителя, другой документ, подтверждающий факт самостоятельного воспитания;

детей) в возрасте до 18 лет: свидетельство о рождении, свидетельство о смерти другого родителя или решение суда о лишении родительских прав другого родителя, другой документ, подтверждающий факт самостоятельного воспитания; в связи с беременностью: медицинское заключение;

в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста: свидетельство о рождении, медицинское заключение ( в случае необходимости);

в случае необходимости); если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет: свидетельство о рождении, свидетельство о браке, справку с в/ч о прохождении службы другим родителем.

Порядок увольнения военнослужащего

На основе рапорта и полученных документов принимается решение об увольнении военнослужащих.

«После поступления в воинскую часть письменного сообщения об увольнении военнослужащего с воинской службы или после издания приказа командира воинской части об увольнении военнослужащий должен сдать в установленные сроки должность и подлежит расчету, исключению из списков личного состава воинской части и направлению на военный учет в ТЦК избранным местом проживание», ― объяснила юрист.

Она подчеркнула, что командиры воинских частей обязаны обеспечить своевременную сдачу должности, проведение всех необходимых расчетов с военнослужащим, в отношении которого издан приказ по личному составу об увольнении с военной службы.

Перед увольнением военнослужащего уточняются данные о прохождении им военной службы, документально подтверждаются периоды службы, подлежащие причислению к выслуге в календарном и льготном исчислении, производится расчет выслуг лет военной службы.

Лицо, освобожденное от военной службы, на день исключения из списков личного состава воинской части должно быть полностью обеспечено денежным, продовольственным и вещевым обеспечением.

«Военнослужащий для проведения с ним всех необходимых расчетов не исключается без его согласия из списков личного состава воинской части», ― подчеркнула она.

Увольнение с военной службы ― права и обязанности

Граждане, уволенные с военной службы, в пятидневный срок после исключения из списков личного состава воинской части обязаны прибыть в ТЦК для взятия их на военный учет.

Юрист объяснила, что военнослужащий может не направляться на обследование ВЛК в случае увольнения с военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период по желанию, а не по решению руководства.

С военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, перед его увольнением проводится беседа по увольнению.

В случае увольнения с военной службы на военнослужащего оформляется служебная характеристика, где командир определяет должность для прохождения службы в военном резерве Вооруженных сил Украины. Указанная характеристика прилагается к личному делу военнослужащего.

В случае увольнения военнослужащего, признанного непригодным к военной службе с исключением из военного учета, воинская часть немедленно направляет документы об увольнении должностному лицу, издающему приказ об увольнении.

Военнослужащим, имеющим право на пенсию за выслугу лет, и положительно характеризуются по службе, а также имеющим особые заслуги перед Украиной, независимо от выслуги лет в случае увольнения в запас или в отставку по решению должностных лиц, осуществляющих увольнение, может быть предоставлено право ношения военной формы одежды.

Увольнения безвестно отсутствующих и умерших

Исключение из списков личного состава Вооруженных сил Украины военнослужащих, признанных судом безвестно отсутствующими или объявленных умершими, осуществляется из решений суда о таком признании или объявления:

лиц офицерского состава - Министром обороны Украины;

лиц рядового состава, сержантского и старшинского состава - командующими видов Вооруженных сил Украины, приравненными к ним лицами и выше.

Умершие военнослужащие, погибшие исключаются из списков личного состава Вооруженных Сил Украины приказами по личному составу командиров, которым предоставлено право издавать приказы по личному составу, независимо от номенклатуры назначения.