Во время военного положения. Кто может уволиться с военной службы в Украине с 1 июня 2023 года 25 мая, 22:09 Демобилизация: Сколько длится военная служба и когда военный может уволиться в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года, некоторые военные проходят службу больше года, или даже больше. Рассказываем, сколько длится военная служба во время военного положения и какие правила увольнения для военных в это время.

Военные во время военного положения несут службу в соответствии с Конституцией Украины, законами и уставами. В законах предусмотрено, сколько длится служба для военных в мирное, особое время и во время военного положения. В случае угрозы безопасности государства этот срок намного дольше, однако даже во время военного положения военные имеют право уволиться со службы — если есть основания, указанные в законе.

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Сроки службы для военных и все основания для увольнения во время военного положения указаны в Законе Украины О воинской обязанности и военной службе.

Сколько служить в Украине во время военного положения

Закон о воинской обязанности предусматривает, что демобилизация в условиях военного положения в Украине может быть объявлена решением президента или после окончания военного положения или отдельным приказом о демобилизации. Однако, в отдельных случаях, можно уволиться с военной службы до окончания военного положения.

Сколько служить в Украине, определяет статья 23 Закона:

до 12 месяцев — лица, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;

до 18 месяцев — солдаты и матросы, сержанты и старшины, которые проходят срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях;

контрактники ВСУ служат до трех лет рядовыми, от трех до пяти — сержантами и старшинами;

от 24 до 60 месяцев — граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;

12 — 60 месяцев — другие граждане.

Во время военного положения срок службы военнослужащих срочной или контрактной службы, если он у них заканчивается, продолжается до окончания военного положения или до приказа о демобилизации. Также, военным может быть предложена служба по контракту — в таком случае контракт заключается на срок службы до окончания военного положения.

Кто может уволиться с военной службы с 1 июня 2023 года

Статьей 26 Закона о воинской обязанности и военной службе предусмотрены основания, при которых военные могут увольняться во время военного положения в Украине. Это:

По возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе. По состоянию здоровья — на основании заключения ( постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета. В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания. По семейным обстоятельствам:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа ( инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;

инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность; в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

мужем), ребенком, а также родителями своими или жены мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения; в связи с наличием жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины — в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; в случае пребывания на иждивении военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Верховная Рада поддержала законопроект 8009, который согласовывает возможность уволиться со службы лицам, которые не могут быть мобилизованы принудительно по семейным обстоятельствам.

Право на увольнение во время военного положения по новому основанию получат:

военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву по мобилизации;

военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту.



Право на увольнение во время военного или особого положения получат военные, если их близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Для подачи рапорта на увольнение обязательно иметь оригиналы документов, которые подтверждают основания на увольнение военного.

Как уволиться с военной службы — пошаговая инструкция

Военнослужащие могут подать на увольнение в любой момент несения службы. Для этого необходимо иметь основания, которые дают право на увольнение и подать рапорт на увольнение с заверенными нотариусом копиями документов, подтверждающих эти основания.

В рапорте на увольнение с военной службы указываются:

основания увольнения с военной службы;

мнение военнослужащего о желании/нежелании проходить службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности;

согласование на исключение из списков личного состава воинской части до момента проведения всех необходимых расчетов ( необязательно, по желанию);

необязательно, по желанию); ТЦК по месту жительства, куда будет направлено личное дело военнослужащего и где он будет стоять на воинском учете.

Рапорт подается «по команде» — это означает в порядке подчинения прямому командиру, который рассматривает его и после удовлетворения подает выше непосредственному командиру с собственной отметкой удовлетворить его. Процесс может продолжаться так до командира воинской части или должностного лица, наделенного правом решать вопрос по существу.

Есть вариант, когда рапорт подается косвенному — старшему командиру. В случае неудовлетворения рапорта, он подается с объяснением причин такой подачи снова с таким процессом до должностного лица, которое наделено правом увольнения военного, подавшего рапорт или отмены предыдущих решений о неудовлетворении рапорта.

После увольнения бывший военный обязан в течение пяти дней явиться в ТЦК для постановки на воинский учет.