Если срок истек. Могут ли военнослужащие демобилизоваться после окончания службы по контракту 14 октября, 08:08 Могут ли демобилизоваться во время войны военные, служащие по контракту (Фото:Министерство обороны Украины \ facebook)

Во время войны в Украине ее защитниками стали не только мобилизованные и добровольцы, но и военные, до начала объявления военного положения находившиеся на службе по контракту.

Участница волонтерского движения Адвокаты ВСУ Ольга Дурнопьянова рассказала, могут ли освободиться от службы воины, контракт которых истек.

Законодательством (ч. 5 ст. 26 Закона № 2232-ХІІ) предусмотрены основания для прекращения (расторжение) контрактов и увольнения военнослужащих с военной службы, которые проходят военную службу по контракту в мирное время, во время действия особого периода (кроме периодов с момента объявления мобилизации и с момента введения военного положения), а также во время мобилизации и действия военного положения.

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С момента введения военного положения применяются основания, предусмотренные п. 3 ч. 5 ст. 26 Закона № 2232-ХІІ для прекращения (разрыв) контрактов и увольнения военнослужащих. Перечисленные основания:

по возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья — на основании вывода ( постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета; в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

по таким семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам ( если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу) — уход за лицом с инвалидностью, больным ребенком и т. д.

В списке отсутствует такое основание, как в связи с истечением срока контракта с момента введения военного положения. То есть контракт по этому основанию не может быть прекращен (разорванным), а военнослужащий — не может быть уволен с военной службы раньше объявления демобилизации. В таком случае срок его службы продлевается, несмотря на истекший контракт. Он продолжает действовать сверх установленных сроков, с момента введения военного положения (наступление военного времени) — до объявления демобилизации.

Понятие «контракт до объявления решения о демобилизации» означает, что срок контракта, который должен был истек во время действия военного положения, не истекает.

Согласно абзацу 3 п. 12 Положения, в особый период продления военной службы и действия контракта сверх установленных сроков сроков, определенных ч. 9 ст. 23 Закона № 2232-XI оформляется приказами по строевой части.

В то же время, военнослужащий может быть уволен со службы по одной из вышеприведенных причин, предусматривающих возможность увольнения со службы во время военного положения.

Напомним, ранее НВ рассказывал, что делать, если повестку вручили лицу, непригодному к службе.