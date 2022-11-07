Чтобы устранить дискриминацию. Кто сможет демобилизоваться в Украине во время войны 7 ноября, 12:40 Демобилизация 2022 — кто сможет уволиться со службы после мобилизации (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Одну категорию украинцев могут освободить от мобилизации и военной службы во время военного положения.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который должен обеспечить права мобилизованных лиц, не знавших состояния своих дел. В проекте Закона № 8177 от 04.11.2022 о внесении изменений в статью 26 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе предлагается дать возможность уволиться со службы работникам высшего образования.

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Законопроект поможет обеспечить права лиц, уже мобилизованных с учетом незнания своих прав, а также «призван устранить дискриминацию вышеупомянутой категории граждан в нормативных актах». Это решение вызвано необходимостью сохранения экономического уровня развития и научно-технического потенциала страны.

«Их право на отсрочку от призыва закреплено в статье 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации. Однако конкретный механизм реализации этого права отсутствует в соответствующей части Закона Украины О воинской обязанности и военной службе (в статье 26)», ― пишут в пояснительной записке.

Кто может уволится с военной службы

Во время действия особого периода и военного положения от службы могут быть уволены мобилизованные соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования:

соискатели профессионального образования;

соискатели профессионального высшего образования;

соискатели высшего образования;

ассистенты-стажеры;

аспиранты;

докторанты.

С изменениями законом для этой категории граждан не запрещается продление службы по собственному желанию, в том числе по контракту. Кроме того, изменения не влияют на мобилизацию в Украине, поскольку эти лица не освобождаются от службы, а получают отсрочку по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.

По окончании отсрочки указанных граждан можно будет призвать в будущем (например, после окончания обучения и приобретения дополнительных навыков, а мобилизованные лица могут по собственному желанию продолжить военную службу).