ГУР: Чтобы Россия повторно не напала на Украину, после войны нужно демилитаризовать ее пограничные области 30 марта, 10:46 Андрей Юсов (Фото:Cкриншот/YouTube/Суспільне Новости)

Для того чтобы Россия снова не напала после завершения полномасштабной войны, требуется отсутствие вооружения «на определенном расстоянии» вокруг Украины.

Об этом представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в интервью Gazeta.ua.

По его словам, в современном формате существования РФ, которая держится на автократии, не может быть, поэтому ее распад — "логический финал", а "трансформация неизбежна". После этого, по мнению Юсова, на повестке дня в целях безопасности Украины, Европы и всего мира будет вопрос демилитаризации России.

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«В частности, ее денуклеаризации, а также пункт о создании определенной зоны безопасности вокруг границ Украины», — пояснил он.

На вопрос, что будет с буферной зоной РФ — областей, которые граничат с Украиной — представитель разведки ответил, что главная задача — выход на границы 1991 года, а если речь идет о гарантиях безопасности, то они «будут предусматривать неповторение сценария масштабного нападения».

«Это предполагает отсутствие на определенном расстоянии вокруг Украины вооружения, сил и средств. Украина будет над этим работать», — добавил он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что для Украины победа — это создание условий, когда Россия никогда в будущем не сможет напасть.