Иван Компан
Достаточно только захотеть
Андрей Смирнов
ЗеПрезидент сделал Раде ЗеЭнд
Дмитрий Боярчук
Первый день. Найдут ли общий язык Зеленский и МВФ
Андрей Зубов
Зеленский побеждает Путина
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Дело Зайцевой-Дронова: прокуратура возобновила расследование в отношении экспертов

20 мая, 22:50
2199
Цей матеріал також доступний українською
Дело Зайцевой-Дронова: прокуратура возобновила расследование в отношении экспертов - фото

NewsRoom

Геннадий Дронов и Елена Зайцева

Прокуратура Харьковской области отменила постановление следователя о закрытии уголовного производства в отношении автотехнической экспертизы по делу о резонансном ДТП в Харькове.

Об этом сообщил адвокат осужденного по этому делу Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

«Постановление следователя о закрытии уголовного производства в отношении экспертов было отменено прокурором только после подачи жалобы в суд и изменена подследственность», - написал он в Facebook.

По его словам, уголовное производство направлено в следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, что эксперты Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса не смогли установить скорость, с которой двигался автомобиль Елены Зайцевой во время ДТП. Полиция открыла уголовное производство из-за возможного предоставления заведомо ложного заключения экспертизы.

Дело в отношении действий экспертов института имени Бокариуса закрыли из-за отсутствия состава преступления. Адвокат Геннадия Дронова обжаловал это решение.

18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая была за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Киевский районный суд Харькова приговорил фигурантов дела к 10 годам лишения свободы.

Защита Дронова и Зайцевой подали апелляционные жалобы. Зайцева просит пять лет условного наказания.

Теги:   Елена Зайцева Геннадий Дронов Харьков

Спецтема   Смертельное ДТП в Харькове

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Политика

Вчера, 10:45

img
Главное из интервью Вакарчука: отношение к Зеленскому, ключевая ошибка Порошенко и партия Голос
Экономика

Вчера, 09:51

img
Миссия МВФ начала работу в Украине
Технологии

Вчера, 14:04

img
Акционеры Amazon могут запретить продажу правительству США системы распознавания лиц

ТОП 3

События

Вчера, 08:03

img
Даже если все меняется. Известные предприниматели и СЕО — о принципах бизнеса, которые ведут к успеху
8245
События

Вчера, 13:52

img
Давай поиграем? В Крыму на мурале с Путиным неизвестные оставили провокационное послание для ФСБ
7982
События

20 мая, 15:55

img
Суд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости с правом залога в размере 20 млн грн
7835