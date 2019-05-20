Дело Зайцевой-Дронова: прокуратура возобновила расследование в отношении экспертов
Прокуратура Харьковской области отменила постановление следователя о закрытии уголовного производства в отношении автотехнической экспертизы по делу о резонансном ДТП в Харькове.
Об этом сообщил адвокат осужденного по этому делу Геннадия Дронова Сергей Перепелица.
«Постановление следователя о закрытии уголовного производства в отношении экспертов было отменено прокурором только после подачи жалобы в суд и изменена подследственность», - написал он в Facebook.
По его словам, уголовное производство направлено в следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Напомним, что эксперты Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса не смогли установить скорость, с которой двигался автомобиль Елены Зайцевой во время ДТП. Полиция открыла уголовное производство из-за возможного предоставления заведомо ложного заключения экспертизы.
Дело в отношении действий экспертов института имени Бокариуса закрыли из-за отсутствия состава преступления. Адвокат Геннадия Дронова обжаловал это решение.
18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.
Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая была за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.
Киевский районный суд Харькова приговорил фигурантов дела к 10 годам лишения свободы.
Защита Дронова и Зайцевой подали апелляционные жалобы. Зайцева просит пять лет условного наказания.