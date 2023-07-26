Дело о заводе Краян. Труханов будет без электронного браслета — решение суда

26 июля, 21:31
Поделиться:
Геннадий Труханов (Фото:Геннадий Труханов / Facebook)

Геннадий Труханов (Фото:Геннадий Труханов / Facebook)

Высший антикоррупционный суд не возложил повторно обязанность носить электронный браслет на мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о заводе Краян.

Об этом в среду, 26 июля, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram.

26 июля 2023 года коллегия судей ВАКС не удовлетворила ходатайство прокурора САП о повторном наложении обязанностей на одного из обвиняемых по делу Одесского Краяна, а именно городского голову Одессы, говорится в сообщении САП.

Видео дня

В САП отметили, что данное решение принято с особым мнением одного из судей коллегии, а также является окончательным и обжалованию не подлежит.

19 июля с Труханова сняли электронный браслет, потому что срок этой меры пресечения истек.

Геннадия Труханова обвиняют в завладении 92 млн грн из бюджета при покупке здания завода Краян. В 2018 году суд отпустил его на поруки в то время нардепа от БПП Дмитрия Голубова. Прокурор настаивал, что с тех пор обстоятельства изменились, и призвал ужесточить меру пресечения.

Читайте также:
Воровали миллионы в Одессе. Как несколько человек контролировали почти всю экономику города — подробности громкого дела от детектива НАБУ Гюльмагомедова

25 апреля ВАКС избрал Труханову меру пресечения в виде 30,8 млн грн залога. Он не внес этот залог, поэтому САП ходатайствовала об изменении меры пресечения на арест с альтернативой залога в 50 млн.

4 мая ВАКС постановил арестовать Труханова на 60 суток с правом внесения залога в 13 миллионов гривен по делу завода Краян. Его взяли под стражу в зале суда.

На следующий день за мэра Одессы внесли залог. Это сделал депутат от промэрской фракции Доверяй делам Дмитрий Танцюра.

Читайте также:

Кличко объяснил, почему хотел взять на поруки арестованного по делу завода Краян мэра Одессы Геннадия Труханова (Фото:Виталий Кличко/Facebook) Громкое дело Труханова. Кличко хотел взять мэра Одессы на поруки, но не собирается вносить за него залог

В дальнейшем на обвиняемого были возложены соответственно процессуальные обязанности, в частности ношение электронного средства контроля.

16 мая суд оставил в силе меру пресечения Труханову, отказавшись увеличить размер залога до 50 млн гривен.

16 июня прокурор САП обратился в ВАКС с ходатайством о продлении сроков обязанностей. Однако суд не успел рассмотреть указанное ходатайство в соответствующие сроки, поэтому срок действия обязанностей у Труханова истек 5 июля.

Центр противодействия коррупции сообщал, что с февраля 2022 года Труханов как минимум шесть раз выезжал за границу, поэтому, по версии обвинения, «есть риск, что он может скрываться от суда за границей». Мэр заявил о политическом давлении со стороны САП и сказал, что он давал присягу и не собирается скрываться.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Одесса Геннадий Труханов Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X