ВАКС конфисковал более 400 млн грн у экс-министра МВД Захарченко

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о наложении санкций на бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, который возглавлял ведомство в 2011—2014 годах. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

В рамках решения суда у Захарченко конфисковали шесть объектов недвижимости, среди которых две квартиры в Киеве, корпоративные права и средства на банковских счетах.

Общая стоимость конфискованного имущества составляет более 400 миллионов гривен.

Санкции ввели как средство предотвращения использования активов лицами, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Виталий Захарченко является фигурантом нескольких уголовных дел, многие из которых уже переданы в суд.

В частности, ему инкриминируют государственную измену, создание преступной организации, организацию преступлений против участников Революции достоинства и легализацию преступных доходов.

В рамках этих дел следователи ГБР арестовали имущество экс-министра на сумму 1,4 миллиарда гривен. Захарченко объявлен в международный розыск и с 2014 года скрывается на территории России.

24 января ГБР сообщило, что правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывших министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и исполняющего обязанности начальника ГУ МВД в Киеве Валерия Мазана.