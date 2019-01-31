Дело Вышинского: суд оставил подозреваемого под стражей Вчера, 18:18 52 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода/Крым Реалии Кирилл Вышинский Радио Свобода/Крым Реалии

Херсонский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты на продление срока содержания под стражей руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского до 16 февраля.

Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский, передает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение суд принял в четверг, 31 января.

Напомним, что 17 января Херсонский городской суд продлил срок ареста для Вышинского до 16 февраля.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Оперативники спецслужбы зафиксировали, что весной 2014 года Вышинский поехал в Крым, где по заданию российского руководства принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку оккупации полуострова. За это президент России Владимир Путин закрытым указом наградил гражданина Украины Вышинского медалью за заслуги перед отечеством.

Кроме того, по данным следствия, после возвращения в Киев он привлек своих подчиненных к выпуску материалов, пропагандирующих террористические организации "Л/ДНР".

Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины. В Службе безопасности Украины анонсировали новые подозрения по делу Вышинского.