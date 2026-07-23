Суд отказал в наложении ареста. Компании Vyriy Industries вернули более 32 млн грн, изъятых во время обысков

Суд пришел к выводу, что изъятые средства не связаны с уголовным производством (Фото: Facebook Vyriy Industries)

22 июля Печерский районный суд Киева отказал ГБР в наложении ареста на денежные средства оборонной компании Vyriy Industries, изъятые в ходе обысков. После вступления решения в законную силу производителю вернули 32 141 310 грн.

Об этом сообщили в компании Vyriy Industries, пишет DOU.

В компании сообщили, что в ходе судебного разбирательства адвокаты Vyriy Industries подали письменные возражения против ареста средств, а также предоставили документы, подтверждающие их назначение, в частности для выплаты заработной платы сотрудникам.

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По результатам рассмотрения суд пришел к выводу, что изъятые средства не связаны с уголовным производством, и отказал в наложении на них ареста, отметили в компании.

CEO Vyriy Industries Алексей Бабенко заявил, что компания не изменила своей оценки событий, произошедших в первый день, однако отметил дальнейшие действия правоохранителей.

«Мы не изменили своей оценки событий первого дня. Но также видим, что в дальнейшем правоохранительные органы начали действовать в рамках закона. Для меня это очень важный сигнал. Это означает, что в Украине работает гражданское общество: когда люди открыто говорят о проблеме, государство готово слышать и корректировать свои действия. Именно это отличает нас от России», — сказал он.

Бабенко поблагодарил всех, кто поддержал компанию, и выразил надежду, что дальнейшее рассмотрение дела будет проходить исключительно в правовом поле.

7 июля компания Vyriy Industries, специализирующаяся на разработке, проектировании и серийном производстве автономных беспилотных систем, сообщила, что Государственное бюро расследований провело обыски в рамках дела, касающегося возможного завышения цен на дроны.

По заявлению компании, это произошло после волны публикаций в анонимных Telegram-каналах с неподтвержденными обвинениями в адрес компании и ее CEO Алексея Бабенко.

В ходе обысков правоохранители изъяли документы компании, материалы, касающиеся ФЛП, личные телефоны, а также личные средства Бабенко — около 10 тысяч долларов.

Как отмечается, судебных постановлений на проведение обысков не было — следственные действия провели в качестве «неотложных мер». На данный момент неизвестно, кто именно является подозреваемым в уголовном производстве. Сам Бабенко имеет в деле статус свидетеля.

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Во время обысков в офисе правоохранители обнаружили около 40 миллионов гривен наличными. Бабенко заявил, что эти средства предназначались для выплаты заработной платы сотрудникам компании. По его словам, выплата наличными обусловлена соображениями безопасности, чтобы у банковских учреждений не было списков сотрудников.

Компания Vyriy Industries утверждает, что средства имеют законное происхождение, а также передала Государственному бюро расследований документы, подтверждающие их назначение и происхождение.

Бабенко тоже есть совладельцем издания Бабель , которое опубликовало резонансное расследование о спецподразделении Скеля и десятках смертей новобранцев в нем.