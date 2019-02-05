"Дело Веджие Кашка": "суд" разрешил фигурантам посещать медучреждения Сегодня, 19:10 160 Цей матеріал також доступний українською ЕРА "Суд" разрешил активистам посещать больницу в будние с утра до обеда ЕРА

Так называемый “суд” в оккупированном Крыму разрешил фигурантам “дела Веджие Кашка” Асану Чапуху и Бекиру Дегерменджи, находящихся под домашним арестом, посещать медучреждения, сообщает Крымский процесс.

“Суд” поддержал ходатайство защиты и разрешил Чапуху и Дегерменджи посещать медицинские учреждения “в будние дни с утра до обеда”.

Напомним, в течение 23 ноября 2017 года в оккупированном Крыму состоялся ряд обысков и задержаний крымскотатарских активистов: Бекира Дегерменджи, Куртсеита Абдуллаева, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Кязим Аметова. Глава Меджлиса Рефат Чубаров считает действия силовиков оккупантов спланированной спецоперацией для дискредитации Меджлиса.

По информации крымских СМИ, силовики обвиняют задержанных в "вымогательстве в особо крупном размере" у гражданина Турции. Чубаров назвал гражданина Турции провокатором.

Также в ходе обысков с угрозой применения оружия силовики пытались незаконно лишить свободы известную крымскотатарскую активистку Веджие Кашка, в результате чего она умерла в скорой.