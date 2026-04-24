Семья одесского экс-военкома Аркадия Василькевича пользуется или до недавнего времени пользовалась имуществом, общая стоимость которого может достигать 50 миллионов гривен. Речь идет о трех квартирах, шести автомобилях, двух паркоместах и коттедже у моря, сообщает Слідство.Інфо .

В журналистском расследовании речь идет о двух военнослужащих — Аркадии Василькевиче и его сыне Богдане, которые до недавнего времени занимали руководящие должности в ТЦК Одессы и области.

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Аркадий Васькевич — военный, который до 2025 года был главой Овидиопольского районного ТЦК и СП. Богдан Васькевич — экс-работник районных ТЦК и СП в Одессе и области.

В прошлом году Васькевич-старший уволился из ВСУ, а младший начал служить в командовании Военно-морских сил. Журналисты предполагают, что эти изменения связаны с расследованием ГБР, в котором фигурируют оба мужчины.

В судебном постановлении отмечается, что Аркадий Васькевич мог зарабатывать на уклонистах, а Богдан Васькевич — мог помогать ему прятать имущество, купленное на полученные незаконным способом деньги. Жилье и большинство автомобилей семьи упоминаются в расследовании ГБР.

Осенью 2022 года на родственников и близких Аркадия Васькевича в течение трех недель зарегистрировали сразу четыре авто: Mercedes-Benz GLS 350 2018, Honda CR-V 2007, Nissan Versa 2015 года и Lexus RX 350L 2018 года.

Журналисты подсчитали, что в целом эти авто могли стоить более 5 миллионов гривен. В то же время весь официальный доход Васькевича-старшего и его жены в том году составил 1,5 миллиона гривен.

Фото: Следствие.Инфо

Кроме того, Богдан Васькевич, согласно судебному постановлению, с начала 2024 года пользуется автомобилем Audi Q7 2017 года выпуска, который ему не принадлежит.

Слідство.Інфо также нашло квартиру площадью 145 квадратных метров и паркоместо в одном из жилых комплексов Одессы премиум-класса. Из реестра прав на недвижимое имущество журналисты узнали, что квартирой владеет Игорь Рожко, родной дядя Богдана Васькевича. Судя по публичной декларации Рожко, официальных доходов ему бы не хватило на покупку премиум-квартиры.

Фото: Следствие.Инфо

Следователи ГБР связывают с Аркадием Васькевичем еще одну квартиру площадью 80 квадратных метров в другой одесской новостройке. В выписке из Госреестра указана стоимость квартиры 2,2 миллиона гривен, но рыночная цена и оценка выше — не менее 3,6 миллиона гривен.

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В судебном постановлении также упоминаются апартаменты на берегу моря в коттеджном городке Золотой Бугаз, которые принадлежат близким друзьям Васькевича.

Мать Аркадия Васькевича в 2023 году стала владелицей квартиры в 9-этажке на окраине Одессы. Согласно справке об оценочной стоимости, этот объект недвижимости может стоить 2,3 миллиона гривен.

Как добавляет Слідство.Інфо, уголовное производство в отношении Васькевичей, открытое ГБР в январе 2025 года, сначала активно расследовалось, однако впоследствии темпы замедлились — последнее решение в нем датируется августом прошлого года. Журналистам не удалось связаться ни с одним из Васькевичей.

В судебном постановлении говорится, что Аркадий Васькевич «наладил механизм получения средств за содействие в уклонении от призыва по мобилизации, после чего им лично и по его указанию приобретен ряд недвижимого имущества и транспортных средств, которые в дальнейшем зарегистрированы на членов семьи и близких лиц».

В то же время Богдан Василькевич, по данным следствия, «будучи заместителем начальника-начальником отдела рекрутинга и комплектования, умышленно внес заведомо недостоверные сведения в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».