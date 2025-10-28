ГБР подтвердило задержание Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами Укрэнерго

Как сообщило ГБР, «схему организовал львовский бизнесмен, которого ранее разоблачили на закупке некачественной одежды для ВСУ на более чем 1 млрд гривен». Очевидно, речь идет об Игоре Гринкевиче.

ГБР заявило, что в 2018 году во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем Кудрицкий вступил в сговор с представителями частной компании. В то время он занимал должность заместителя директора по инвестициям в Укрэнерго.

В ГБР заявили, что по результатам закупок стороны заключили два договора на более 68 млн гривен. После этого госпредприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн гривен аванса, которые злоумышленники присвоили себе.

Как сообщают в ГБР, следствие установило факты подделки документов, которые подавали для государственной регистрации компании, которую использовали в схеме. В дальнейшем фигуранты осуществили финансовые операции с полученными деньгами, чтобы они выглядели законными.

Гринкевичу сообщили о подозрении в организации мошенничества, подделке документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица, легализации доходов, полученных преступным путем.

Кудрицкого задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Санкции статей предусматривают до 12 лет тюрьмы. Следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании экс-чиновнику Укрэнерго меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее источники NV в правоохранительных органах сообщили, что сотрудники ГБР задержали Кудрицкого во Львовской области.

21 октября ГБР провело обыски у Кудрицкого. По словам правоохранителей, следственные действия осуществляются в рамках уголовного производства относительно возможного злоупотребления служебным положением и присвоения средств государственной компании.

Позже Кудрицкий раскрыл детали этих обысков. По словам экс-главы Укрэнерго, первый обыск состоялся утром в его авто без решения суда. Кудрицкий говорит, что у него просто из рук забрали телефон и куда-то побежали. Впоследствии, как заявлял бывший председатель правления Укрэнерго, состоялись следственные действия в его доме, но уже с постановлением суда.

Львовский застройщик, бизнесмен Игорь Гринкевич фигурирует в двух делах.