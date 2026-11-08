Что происходило 90 лет назад в стенах Украинского физико-технического института и почему сюда приезжали выдающиеся ученые со всего мира.

22 октября 1932 года. Первая полоса газеты «Правда» сообщает сенсационную новость из Харькова: «Расщеплено ядро атома лития». Далее — с пафосом, свойственным советской прессе: «Украинский физико-технический институт (УФТИ) в Харькове в результате ударной работы к XV годовщине Октября добился первых успехов в расщеплении ядра атома <…>. УФТИ проводит дальнейшие количественные исследования ядра лития и строит более мощную установку для расщепления ядер других элементов». Затем — перечень имен этих легендарных харьковчан, авторов научного прорыва. Спустя пять лет многих из них арестуют, некоторых расстреляют, а по меньшей мере двоих ученых передадут в руки гестапо.

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Сам процесс над харьковскими физиками вошел в историю как «Дело УФТИ» и имеет немало общего с историей «Расстрелянного возрождения». И лирики, и физики тогда уж слишком ориентировались на мировой, европейский опыт. Слишком — для страны, бредившей изоляционизмом.