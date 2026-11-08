Смелость гениев. В 1930-х годах в Харькове молодые физики первыми в СССР расщепили атом — что с ними случилось спустя несколько лет

8 ноября, 09:12
NV Премиум
Google Читайте NV в Google
У входа в УФТИ. Слева направо: 1-й ряд — Лев Шубников, Александр Лейпунский, Лев Ландау, Пётр Капица; 2-й ряд — Борис Финкельштейн, Ольга Трапезникова, Кирилл Синельников, Юрий Рябинин (Фото: DR)

У входа в УФТИ. Слева направо: 1-й ряд — Лев Шубников, Александр Лейпунский, Лев Ландау, Пётр Капица; 2-й ряд — Борис Финкельштейн, Ольга Трапезникова, Кирилл Синельников, Юрий Рябинин (Фото: DR)

x1
0:00
-
16:32
Автор: Александр Пасховер

Что происходило 90 лет назад в стенах Украинского физико-технического института и почему сюда приезжали выдающиеся ученые со всего мира.

22 октября 1932 года. Первая полоса газеты «Правда» сообщает сенсационную новость из Харькова: «Расщеплено ядро атома лития». Далее — с пафосом, свойственным советской прессе: «Украинский физико-технический институт (УФТИ) в Харькове в результате ударной работы к XV годовщине Октября добился первых успехов в расщеплении ядра атома <…>. УФТИ проводит дальнейшие количественные исследования ядра лития и строит более мощную установку для расщепления ядер других элементов». Затем — перечень имен этих легендарных харьковчан, авторов научного прорыва. Спустя пять лет многих из них арестуют, некоторых расстреляют, а по меньшей мере двоих ученых передадут в руки гестапо.

Реклама

Сам процесс над харьковскими физиками вошел в историю как «Дело УФТИ» и имеет немало общего с историей «Расстрелянного возрождения». И лирики, и физики тогда уж слишком ориентировались на мировой, европейский опыт. Слишком — для страны, бредившей изоляционизмом.

Теги:   Физика Харьков Война России против Украины Наука Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies