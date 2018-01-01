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Дело Труханова: в суде до сих пор зачитывают обвинительный акт

Сегодня, 19:13
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Геннадий Труханов

Фото: Геннадий Труханов via Facebook

В Малиновском райсуде Одессы продолжили слушание по уголовному делу в отношении городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщает Укринформ.

Следующее судебное заседание назначили на 22 декабря, на котором группа прокуроров продолжит оглашение содержания обвинительного акта в уголовном производстве.

На заседании раскрыли роли обвиняемых Загодиренко, Радионова, Спектора, Вугельмана, Шкрябая и Богдановой в подготовке и принятии решения внеочередной сессией Одесского горсовета о приобретении админздания завода Краян по завышенной цене в 185 миллионов гривен.

По версии САП, заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман обеспечивал подготовку соглашения о приобретении админздания со стороны мэрии и депутатов, а директор Девелопмент-Элит Петр Загодиренко и директор Valtron group Игорь Кравченко обеспечили подготовку пакета предпродажных документов объекта недвижимости, привлекая в том числе оценщика - директора предприятия Брокбизнесконсалт Галину Богданову.

Напомним, мэра Одессы Геннадия Труханова НАБУ обвиняет в растрате при покупке здания для так называемой Европейской мэрии. Город заплатил за здание 185 млн грн, тогда как незадолго до этого его приобрели за 11,5 млн грн.

Теги:   Суд Геннадий Труханов Одесса

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