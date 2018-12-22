Дело Труханова: суд заслушал уже половину обвинения Сегодня, 18:40 6 Цей матеріал також доступний українською Фото: Геннадий Труханов via Facebook Суд продолжает заслушивать обвинения в деле мэра Одессы

В Одессе коллегия судей Малиновского райсуда продолжила слушания по уголовному делу в отношении одесского городского головы Геннадия Труханова, сообщает Укринформ.

Прокурор САП Максим Кравченко и другие зачитывают обвинительный акт о хищении бюджетных средств горсовета.

Кравченко заявил, что в течение 7-11 октября директор ООО Брокбизнесконсалт Галина Богданова выполнила отчет об оценочной стоимости нежилого помещения площадью 14 000 394 кв. метров, которое директор ООО Девелопмент-Элит Петр Загодиренко предложил приобрести по завышенной цене руководству Одесского горсовета. По результатам комплексной судебно-строительно-технической и оценочно-строительной экспертизы и соответствующей рецензии, отчет Богдановой классифицировали по признаку п. 67 Национального стандарта №1 как таковой, что не соответствует требованиям нормативно-правовых актов оценки имущества, является некачественным и непрофессиональным и не может быть использован в целях, указанным в отчете.

В обвинительном акте отмечается, что выполнив свою роль пособника в преступном плане соучастников по завладению средствами городского бюджета в особо крупном размере, 12 октября 2016 Богданова предоставила Девелопмент-Элит заведомо ложный отчет с оценками имущества, определив завышенную стоимость помещения, который в дальнейшем был использован как средство совершения преступления.

Прокуроры также определили роль в преступном сговоре должностных лиц горсовета Вугельмана, Спектора, Радионова и других при подготовке в октябре 2016 сессии Одесского горсовета, на которой председательствовал Геннадий Труханов.

Напомним, мэра Одессы Геннадия Труханова НАБУ обвиняет в растрате при покупке здания для так называемой Европейской мэрии. Город заплатил за здание 185 млн грн, тогда как незадолго до этого его приобрели за 11,5 млн грн.

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