Экс-мэру Одессы Труханову сообщили о подозрении в служебной халатности (Фото: Национальная полиция)

Прокуратура будет просить о круглосуточном домашнем аресте для бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова , которого подозревают в служебной халатности, сообщает Суспільне со ссылкой на источники.

Анонимные собеседники рассказали, что избирать меру пресечения Труханову могут в пятницу, 30 октября.

28 октября экс-мэр Одессы и должностные лица Одесского городского совета и коммунального предприятия держали подозрения в служебной халатности.

Среди фигурантов — двое заместителей Труханова, должностные лица Департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия. Девяти подозреваемым грозит до восьми лет заключения.

В результате обильных дождей, накрывших город 30 сентября, погибли девять человек, среди которых семья с ребенком. Система водоотведения Одессы оказалась неподготовленной к стихии.

Труханов заявил, что объявленное подозрение стало для него «неожиданностью». Он говорит, что городской совет «работал по минутам» и предупреждал жителей Одессы о ливневом дожде.

Экс-мэр утверждает, что городские власти «не могли предотвратить» последствия непогоды, поскольку, по его словам, сообщение от гидрометцентра поступило уже после того, как люди погибли.