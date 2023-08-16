Жена сбитого на блокпосте нацгвардейца нашла на счету анонимные переводы от семьи судьи Тандыра 16 августа, 15:35 Место инцидента (Фото:t.me/kyiv_pro_office)

Жена погибшего на блокпосте нацгвардейца Анна Бондаренко сообщила, что нашла на своем банковском счету анонимные переводы от семьи судьи Алексея Тандыра, которого обвиняют в убийстве военного. Она планирует вернуть деньги в ближайшее время.

В интервью Бабелю Бондаренко рассказала, что ей на банковскую карту поступило четыре анонимных перевода 30 мая и 1 июня на общую сумму — 18 тысяч гривен.

Как утверждает издание, на суде Тандыр сказал, что готов помочь семье Бондаренко деньгами. Он заявлял, что его жена анонимно перечислила на счет Анны Бондаренко какую-то сумму денег.

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По словам жены нацгвардейца, узнав, что они могут быть от семьи Тандыра, Анна решила вернуть их адвокатам судьи.

«Мне нужно только одно — чтобы Тандырь сел. Он убил Вадима, разрушил нашу жизнь», — сказала Анна.

В ночь на 26 мая Алексей Тандыр насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту в Киеве.

После задержания, по словам работников Госбюро расследований, судья отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения в больнице.

Позже у него принудительно взяли биологические образцы.

27 мая Тандыра отправили под стражу без возможности внесения залога. 2 июня Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от осуществления правосудия.

10 июля пресс-служба ГБР сообщила, что Тандыр управлял авто в нетрезвом состоянии. По словам адвоката семьи Бондаренко, Тандыр пытался сфальсифицировать алкогольную экспертизу, поэтому вместо мочи сдал на анализ воду и слюну, но алкоголь нашли и там.