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Дело Сущенко: Фейгин заявил, что посетит политзаключенного в его день рождения

Вчера, 18:58
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ЕРА

Романа Сущенко незаконно удерживают в РФ

Общественный защитник Марк Фейгин заявил, что посетит незаконно осужденного России журналиста  Романа Сущенко в пятницу, 8 февраля.

Об этом сообщает Укринформ.

Фейгин увидится с Сущенко прямо в день 50-летия журналиста.

"Могу сообщить, что 7 февраля я уезжаю в Кирова. А на следующий день в 9.00 отправлюсь в Кирово-Чепецк, в колонию к моему подзащитному Роману Сущенко. Напомню, что у него в этот день будет день рождения - 50-летний юбилей", - сказал Фейгин.

Корреспондента Укринформа Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня 2018 года осудил Сущенко до 12 лет заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение "законным".

7 ноября его этапировали в колонию в Кировской области РФ.

Теги:   Марк Фейгин Политзаключенные Роман Сущенко

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