Диплом Спартака Субботы: полиция закрыла дело против блогера

Полиция закрыла дело блогера Спартака Субботы , которого подозревали в подделке документов об образовании. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает Бабель , ссылаясь на полицию Харьковской области.

Производство закрыли в соответствии с п. 3−1 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, то есть из-за истечения сроков давности привлечения к ответственности.

Ранее известный блогер, соведущий YouTube-проекта Подкаст терапия Спартак Суббота оказался в центре скандала. Его обвинили в мошенничестве и фальсификации данных о его личности. Расследование о деятельности Субботы обнародовал другой известный психолог Илья Полуденный.

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В 2023 году Спартак Суббота заявил, что публикует в открытом доступе свои документы об образовании. Среди них было якобы выданное Минобразования свидетельство о подтверждении диплома магистра Университета Ниццы.

В МОН заявили, что ведомство не выдавало блогеру Спартаку Субботе свидетельство о признании в Украине иностранного документа об образовании. Ведомство обратилось в полицию.

