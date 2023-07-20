Преступление без наказания. Семь лет назад взорвали Павла Шеремета, что надо знать о том, как (не) расследовали убийство — ключевые даты 20 июля, 08:07 Сюжет Со дня смерти Павла Шеремета прошло семь лет (Фото:Радио Свобода)

Ровно семь лет назад, 20 июля 2016-го, в центре Киева взорвался легковой автомобиль, за рулем был известный журналист белорусского происхождения Павел Шеремет. Он погиб на месте. Спустя три с половиной года правоохранители на брифинге с участием президента Владимира Зеленского объявили имена подозреваемых — военнослужащих Андрея Антоненко и Яны Дугарь, а также детского врача Юлии Кузьменко. С тех пор дело фактически рассыпалось: суд должен начаться с нуля из-за замены присяжных, а доказательства причастности этих трех лиц к убийству подвергнуты сомнению.



В седьмую годовщину одного из самых резонансных преступлений в новейшей истории Украины NV напоминает хронологию событий.

20.07.2016

Солнечное летнее утро в Киеве. В 07:45 красная Subaru тормозит у перекрестка улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого. В этот момент звучит мощный взрыв.

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Прохожие пытаются помочь водителю, но он умирает от критической кровопотери вскоре после прибытия скорой.

Фото: Украинская правда

Погибший — известная медийная персона, 44-летний Павел Шеремет. Он работал в СМИ Беларуси и России, с началом российско-украинской войны переехал в столицу Украины. Здесь сотрудничал с Украинской правдой и вел утренние эфиры на Радио Вести. Именно на радиостанцию он ехал в день гибели.

Представитель МВД Артем Шевченко в первом комментарии после взрыва говорит, что в машине сработала взрывчатка, заложенная возле места водителя. Эксперты оценили мощность самодельного устройства в 474 г в тротиловом эквиваленте.

В тот же день озвучивают несколько версий убийства:

профессиональная деятельность Шеремета ( основной мотив)

основной мотив) его неприязненные отношения с «определенными людьми»

«российский след»

попытка дестабилизировать ситуацию в Киеве накануне мероприятий по случаю годовщины Крещения Украины

Шеремет — случайная жертва, киллер ( киллеры) хотел ( хотели) убить его гражданскую жену, руководителя издания Украинская правда Елену Притулу, которой принадлежал автомобиль.



…Через два дня, 22 июля 2016-го, СМИ публикуют записи камер наблюдения, сделанные в ночь перед взрывом.

Мужчина и женщина проходят мимо дома, где жил Шеремет. Последняя останавливается возле Subaru и, вероятно, закрепляет взрывное устройство под днище.

Неизвестных объявляют в розыск. Имеющиеся изображения свидетельствуют, что у мужчины были усы и борода-эспаньолка, на голове — кепка. Женщина, несмотря на теплую погоду, носила капюшон. В Нацполиции отметили, что эти двое почти не прятались от камер: либо не знали, где они размещены, либо не боялись быть разоблаченными.

Фото: Киев Оперативный

В Киев прибывают взрывотехники ФБР, которые помогают с анализом взрывчатки. На тот момент место преступления уже не оцеплено, пожарные и коммунальщики смыли все следы с проезжей части.

10.05.2017

За 10 месяцев следствие мало продвинулось, несмотря на заявления властей о том, что это «дело чести» правоохранителей.

В тот майский вечер в киевском коворкинге MediaHub продемонстрировали премьеру расследования Слідство.Інфо — фильм Убийство Павла. Его также выложили в YouTube.

Украинские расследователи с помощью OSINT-консультантов установили маршрут двух подозреваемых в закладке взрывчатки. А также сделали неожиданное открытие: в ночь перед убийством Шеремета в его дворе зачем-то «дежурила» Skoda Octavia, за рулем которой находился бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко.

Тот отрицал, что следил за журналистом, однако объяснения были запутанные.

Тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков на следующий день признал, что следственная группа скорректировала свои действия после выхода фильма. О «шпионе» из СБУ он сказал: «Мы с самого начала изучали вопрос о причастности каждой из спецслужб, но никаких материалов слежки нет».

Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что Устименко уволили еще в 2014-м по состоянию здоровья и что никаких заданий во дворе Шеремета он не выполнял.

23.07.2019

В Украине сменилась власть. Через два месяца после президентских выборов и через два дня после парламентских в Офисе президента состоялся брифинг, на котором глава Нацполиции Сергей Князев объявил, что следователь по делу Шеремета дал разрешение президенту Владимиру Зеленскому на ознакомление с засекреченными материалами расследования.

Впрочем, ни глава государства, ни Князев не сообщили прессе ничего существенно нового. «Из того, что я увидел, не могу говорить, в какой срок, но думаю, что у нас с вами будет результат», — сказал Зеленский. «Преступление остается нераскрытым», — добавил руководитель Нацпола.

Из материалов, которые потом попали в прессу и были оглашены на судебных заседаниях, известно, что к третьей годовщине убийства журналиста следствие сосредоточилось на двух направлениях:

анализ соединений сотовых телефонов в районе проживания Шеремета до, во время и после совершения преступления;

вероятная связь с неудачным покушением на бизнесмена с криминальным прошлым Михаила Чекурака в Косове Ивано-Франковской области в августе 2018 года. Самодельная мина, которая не сработала под днищем его авто, якобы была похожа на ту, которой взорвали медийщика.



12.12.2019

МВД созвало срочную пресс-конференцию, в ней приняли участие министр Аваков, генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Зеленский. Докладчик, генерал полиции Евгений Коваль, впервые огласил фамилии лиц, которые, по данным следствия, совершили убийство Павла Шеремета.

Обвиненный в организации преступления — Андрей Антоненко, 48 лет, также известный как Riffmaster. Музыкант, поэт, автор неофициального гимна Сил специальных операций, участник АТО.

Как было указано в тексте сообщения о подозрении, Антоненко, «увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, совершая действия, чтобы привлечь внимание общественности к определенным политическим убеждениям… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета». Якобы именно он был мужчиной с бородой на видео уличных камер.

Фото: Радио Свобода

Обвиненная в исполнении преступления — Юлия Кузьменко, 40 лет. Правоохранители указали на нее как женщину, заложившую мину под автомобиль Шеремета. Врач, заведующая отделением рентгеноангиографии и эндоваскулярной хирургии в Центре детской кардиохирургии. Волонтер, часто посещала зону боевых действий на Донбассе. По словам Коваля, исповедовала радикальные взгляды, в одной из прослушек ее телефонных разговоров якобы речь шла о подготовке «сакрального убийства» известного общественного деятеля Маруси Зверобой (на самом деле — нет).

Фото: Громадське

Телефоны Антоненко и Кузьменко были запеленгованы в центре Киева в июле 2016 года. (Они действительно там бывали: у музыканта рядом жила мама, врач посещала магазин).

«Сообщница» — Яна Дугарь, 26 лет. Военный медик, сержант 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В МВД уверяли, что она вела фотосъемку улиц в районе убийства. (Во-первых, не совсем понятно, зачем, во-вторых, женщина с телефоном на скриншотах МВД весьма отдаленно похожа на Дугарь).

Фото: Общественное

Кузьменко и Антоненко были арестованы, в их квартирах прошли обыски.

Дугарь избрали в качестве меры пресечения домашний арест.

Фигурировали на брифинге еще два человека — супруги, участники АТО Грищенко. Владислава Грищенко следствие назвало специалистом по взрывчатке, а возможную роль его жены Инны в совершении преступления описали так: «Имела жесткие лидерские качества». Их называли также причастными к покушению на Чекурака. Однако их дело выделили отдельно, а потом вообще вычеркнули из числа фигурантов.

21.05.2020

В МВД объявили, что дело готово к передаче в суд. На тот момент абзацы про «ультранационалистические идеи» были вычеркнуты, Антоненко проходил уже не как организатор, а как один из исполнителей, которого завлекли в преступную группировку «неизвестные лица», они же — «спонсоры» убийства Шеремета.

Ключевой уликой оставалась схожесть походки двух лиц на записях CCTV на манеру передвигаться музыканта и врача. При этом Riffmaster не участвовал в следственном эксперименте, а результаты такого эксперимента с Кузьменко опротестовали адвокаты. Они отметили, что не совпадает рост подозреваемых и людей с видео, а сама экспертиза походки является субъективной и нигде в мире не становится доказательством в суде — только вспомогательным фактом.

Подозреваемые предоставили данные, удостоверяющие их алиби. Документы о том, что Дугарь летом 2016 года находилась в военном госпитале, не были приняты во внимание. Также следствие проигнорировало информацию, что боевой медик не была знакома с другими двумя фигурантами, а Кузьменко и Антоненко не общались лично до 20 июля 2016-го — лишь переписывались в Facebook.

Ни один из троих не знал Шеремета. Кузьменко в день убийства гуглила, кто это — следователи считают факт интернет-поиска доказательством ее вины.

20.05.2021

На пресс-конференции Владимира Зеленского, состоявшейся на заводе Антонов, его спросили о ходе расследования. Ответ ошеломил: глава государства, оказывается, вел переписку с Дугарь.

«Если незаконно были осуждены эти люди, и то, что они находились за решеткой — мне не все равно… 100% доказательств их невиновности еще нет, и я не знаю, простит ли она меня», — сказал президент.

С Дугарь на тот момент уже сняли электронный браслет, Кузьменко и Антоненко перевели на домашний арест.

В интервью Radio NV Riffmaster назвал себя пленником в собственной стране: «Преступник попадает за решетку. О чем он думает? Он знает, почему туда попал; он понимает, что он там делает. А здесь ситуация такова, что тебя обвиняют на высшем уровне в том, чего ты не совершал; не имеешь к этому никакого отношения. И ты, военнослужащий, попадаешь в плен в родной стране. Как выжить ментально?»

2.06.2023

Суд назначил новый состав народных заседателей. Одна из присяжных уехала за границу после полномасштабного вторжения, другой был мобилизован, писали Ґрати. Поэтому в коллегию вошел запасной присяжный, и был избран еще один. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, в таком случае слушания начинаются сначала, все результаты обнулились.

За три года суд изучил письменные доказательства обвинения, но так и не начал допрос свидетелей, которых насчитывается 270.

В феврале 2022-го на фронт отправились Антоненко и Дугарь. Кузьменко, которая вышла замуж и взяла фамилию Киян, продолжает медицинскую и волонтерскую деятельность.

«Яне и Андрею очень сложно вырываться на судебные заседания из-за того, что они защищают нашу Неньку. Да, нам тяжело. Помимо того груза, который тянет на себе каждый украинец (война, потери, обстрелы, неуверенность в завтрашнем дне), мы четвертый год несем психологический груз несправедливого обвинения в ужасном злодеянии. Это изматывает нас, наши семьи. Не наказаны ни те, кто действительно убил Шеремета, ни те, кто нагло поиздевались над нами и посмеялись над украинским обществом, фальсифицируя это дело», — написала врач в Facebook.

В прошлом году прокурор по делу об убийстве Шеремета Михаил Тишин говорил Watchers Media, что пока не рассматривается возможность отказа от обвинения, выдвинутого Андрею Антоненко, Яне Дугарь и Юлии Кузьменко.

Адвокат Станислав Кулик отметил: «К сожалению, как всегда, правоохранительные органы не настроены исправлять свои ошибки».

Представители потерпевших в суде указывали, что официальная версия обвинения не является достоверной и, похоже, арестованные — случайные люди.

…У адвоката Антоненко Леонида Маслова есть своя версия убийства, конспирологическая часть которой указывает на удивительное совпадение дат. «Ликвидация Павла Шеремета была подарком диктатору Беларуси [Александру Лукашенко] на его личный праздник — день инаугурации 20 июля 1994 года. Вассалам важно было преподнести голову ненавистного журналиста утром в день годовщины — чтобы выполнить указания безумного совхозника, которые в изложении экс-руководителя КГБ РБ Вадима Зайцева звучали так: „Чтобы ни рук, ни ног не собрали“. Хотя взрывчатку подбирали тщательно и дозированно, чтобы убить только одного водителя, киллерам даже удалось выполнить задание практически дословно — одна нога жертвы была почти оторвана от тела», — написал он в блоге.