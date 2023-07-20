Преступление без наказания. Семь лет назад взорвали Павла Шеремета, что надо знать о том, как (не) расследовали убийство — ключевые даты

20 июля, 08:07
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Со дня смерти Павла Шеремета прошло семь лет (Фото:Радио Свобода)

Со дня смерти Павла Шеремета прошло семь лет (Фото:Радио Свобода)

Автор: Николай Поддубный

Ровно семь лет назад, 20 июля 2016-го, в центре Киева взорвался легковой автомобиль, за рулем был известный журналист белорусского происхождения Павел Шеремет. Он погиб на месте. Спустя три с половиной года правоохранители на брифинге с участием президента Владимира Зеленского объявили имена подозреваемых — военнослужащих Андрея Антоненко и Яны Дугарь, а также детского врача Юлии Кузьменко. С тех пор дело фактически рассыпалось: суд должен начаться с нуля из-за замены присяжных, а доказательства причастности этих трех лиц к убийству подвергнуты сомнению.

В седьмую годовщину одного из самых резонансных преступлений в новейшей истории Украины NV напоминает хронологию событий.

20.07.2016

Солнечное летнее утро в Киеве. В 07:45 красная Subaru тормозит у перекрестка улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого. В этот момент звучит мощный взрыв.

Видео дня

Прохожие пытаются помочь водителю, но он умирает от критической кровопотери вскоре после прибытия скорой.

Украинская правда
Фото: Украинская правда

Погибший — известная медийная персона, 44-летний Павел Шеремет. Он работал в СМИ Беларуси и России, с началом российско-украинской войны переехал в столицу Украины. Здесь сотрудничал с Украинской правдой и вел утренние эфиры на Радио Вести. Именно на радиостанцию он ехал в день гибели.

Представитель МВД Артем Шевченко в первом комментарии после взрыва говорит, что в машине сработала взрывчатка, заложенная возле места водителя. Эксперты оценили мощность самодельного устройства в 474 г в тротиловом эквиваленте.

В тот же день озвучивают несколько версий убийства:

  • профессиональная деятельность Шеремета (основной мотив)
  • его неприязненные отношения с «определенными людьми»
  • «российский след»
  • попытка дестабилизировать ситуацию в Киеве накануне мероприятий по случаю годовщины Крещения Украины
  • Шеремет — случайная жертва, киллер (киллеры) хотел (хотели) убить его гражданскую жену, руководителя издания Украинская правда Елену Притулу, которой принадлежал автомобиль.

…Через два дня, 22 июля 2016-го, СМИ публикуют записи камер наблюдения, сделанные в ночь перед взрывом.

https://www.youtube.com/watch?v=droXncUfIcI

Мужчина и женщина проходят мимо дома, где жил Шеремет. Последняя останавливается возле Subaru и, вероятно, закрепляет взрывное устройство под днище.

Неизвестных объявляют в розыск. Имеющиеся изображения свидетельствуют, что у мужчины были усы и борода-эспаньолка, на голове — кепка. Женщина, несмотря на теплую погоду, носила капюшон. В Нацполиции отметили, что эти двое почти не прятались от камер: либо не знали, где они размещены, либо не боялись быть разоблаченными.

Киев Оперативный
Фото: Киев Оперативный

В Киев прибывают взрывотехники ФБР, которые помогают с анализом взрывчатки. На тот момент место преступления уже не оцеплено, пожарные и коммунальщики смыли все следы с проезжей части.

10.05.2017

За 10 месяцев следствие мало продвинулось, несмотря на заявления властей о том, что это «дело чести» правоохранителей.

В тот майский вечер в киевском коворкинге MediaHub продемонстрировали премьеру расследования Слідство.Інфо — фильм Убийство Павла. Его также выложили в YouTube.

Украинские расследователи с помощью OSINT-консультантов установили маршрут двух подозреваемых в закладке взрывчатки. А также сделали неожиданное открытие: в ночь перед убийством Шеремета в его дворе зачем-то «дежурила» Skoda Octavia, за рулем которой находился бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко.

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Тот отрицал, что следил за журналистом, однако объяснения были запутанные.

https://www.youtube.com/watch?v=MA6OsF10Fa0

Тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков на следующий день признал, что следственная группа скорректировала свои действия после выхода фильма. О «шпионе» из СБУ он сказал: «Мы с самого начала изучали вопрос о причастности каждой из спецслужб, но никаких материалов слежки нет».

Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что Устименко уволили еще в 2014-м по состоянию здоровья и что никаких заданий во дворе Шеремета он не выполнял.

23.07.2019

В Украине сменилась власть. Через два месяца после президентских выборов и через два дня после парламентских в Офисе президента состоялся брифинг, на котором глава Нацполиции Сергей Князев объявил, что следователь по делу Шеремета дал разрешение президенту Владимиру Зеленскому на ознакомление с засекреченными материалами расследования.

Впрочем, ни глава государства, ни Князев не сообщили прессе ничего существенно нового. «Из того, что я увидел, не могу говорить, в какой срок, но думаю, что у нас с вами будет результат», — сказал Зеленский. «Преступление остается нераскрытым», — добавил руководитель Нацпола.

Из материалов, которые потом попали в прессу и были оглашены на судебных заседаниях, известно, что к третьей годовщине убийства журналиста следствие сосредоточилось на двух направлениях:

  • анализ соединений сотовых телефонов в районе проживания Шеремета до, во время и после совершения преступления;
  • вероятная связь с неудачным покушением на бизнесмена с криминальным прошлым Михаила Чекурака в Косове Ивано-Франковской области в августе 2018 года. Самодельная мина, которая не сработала под днищем его авто, якобы была похожа на ту, которой взорвали медийщика.

12.12.2019

МВД созвало срочную пресс-конференцию, в ней приняли участие министр Аваков, генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Зеленский. Докладчик, генерал полиции Евгений Коваль, впервые огласил фамилии лиц, которые, по данным следствия, совершили убийство Павла Шеремета.

https://www.youtube.com/watch?v=Ex_S3O2b7mk

Обвиненный в организации преступления — Андрей Антоненко, 48 лет, также известный как Riffmaster. Музыкант, поэт, автор неофициального гимна Сил специальных операций, участник АТО.

Как было указано в тексте сообщения о подозрении, Антоненко, «увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, совершая действия, чтобы привлечь внимание общественности к определенным политическим убеждениям… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета». Якобы именно он был мужчиной с бородой на видео уличных камер.

Радио Свобода
Фото: Радио Свобода

Обвиненная в исполнении преступления — Юлия Кузьменко, 40 лет. Правоохранители указали на нее как женщину, заложившую мину под автомобиль Шеремета. Врач, заведующая отделением рентгеноангиографии и эндоваскулярной хирургии в Центре детской кардиохирургии. Волонтер, часто посещала зону боевых действий на Донбассе. По словам Коваля, исповедовала радикальные взгляды, в одной из прослушек ее телефонных разговоров якобы речь шла о подготовке «сакрального убийства» известного общественного деятеля Маруси Зверобой (на самом деле — нет).

Громадське
Фото: Громадське

Телефоны Антоненко и Кузьменко были запеленгованы в центре Киева в июле 2016 года. (Они действительно там бывали: у музыканта рядом жила мама, врач посещала магазин).

«Сообщница» — Яна Дугарь, 26 лет. Военный медик, сержант 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В МВД уверяли, что она вела фотосъемку улиц в районе убийства. (Во-первых, не совсем понятно, зачем, во-вторых, женщина с телефоном на скриншотах МВД весьма отдаленно похожа на Дугарь).

Общественное
Фото: Общественное

Кузьменко и Антоненко были арестованы, в их квартирах прошли обыски.

Дугарь избрали в качестве меры пресечения домашний арест.

Фигурировали на брифинге еще два человека — супруги, участники АТО Грищенко. Владислава Грищенко следствие назвало специалистом по взрывчатке, а возможную роль его жены Инны в совершении преступления описали так: «Имела жесткие лидерские качества». Их называли также причастными к покушению на Чекурака. Однако их дело выделили отдельно, а потом вообще вычеркнули из числа фигурантов.

21.05.2020

В МВД объявили, что дело готово к передаче в суд. На тот момент абзацы про «ультранационалистические идеи» были вычеркнуты, Антоненко проходил уже не как организатор, а как один из исполнителей, которого завлекли в преступную группировку «неизвестные лица», они же — «спонсоры» убийства Шеремета.

Ключевой уликой оставалась схожесть походки двух лиц на записях CCTV на манеру передвигаться музыканта и врача. При этом Riffmaster не участвовал в следственном эксперименте, а результаты такого эксперимента с Кузьменко опротестовали адвокаты. Они отметили, что не совпадает рост подозреваемых и людей с видео, а сама экспертиза походки является субъективной и нигде в мире не становится доказательством в суде — только вспомогательным фактом.

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Подозреваемые предоставили данные, удостоверяющие их алиби. Документы о том, что Дугарь летом 2016 года находилась в военном госпитале, не были приняты во внимание. Также следствие проигнорировало информацию, что боевой медик не была знакома с другими двумя фигурантами, а Кузьменко и Антоненко не общались лично до 20 июля 2016-го — лишь переписывались в Facebook.

Ни один из троих не знал Шеремета. Кузьменко в день убийства гуглила, кто это — следователи считают факт интернет-поиска доказательством ее вины.

20.05.2021

На пресс-конференции Владимира Зеленского, состоявшейся на заводе Антонов, его спросили о ходе расследования. Ответ ошеломил: глава государства, оказывается, вел переписку с Дугарь.

«Если незаконно были осуждены эти люди, и то, что они находились за решеткой — мне не все равно… 100% доказательств их невиновности еще нет, и я не знаю, простит ли она меня», — сказал президент.

https://www.youtube.com/watch?v=AQrowrjg25M&t=2s

С Дугарь на тот момент уже сняли электронный браслет, Кузьменко и Антоненко перевели на домашний арест.

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В интервью Radio NV Riffmaster назвал себя пленником в собственной стране: «Преступник попадает за решетку. О чем он думает? Он знает, почему туда попал; он понимает, что он там делает. А здесь ситуация такова, что тебя обвиняют на высшем уровне в том, чего ты не совершал; не имеешь к этому никакого отношения. И ты, военнослужащий, попадаешь в плен в родной стране. Как выжить ментально?»

2.06.2023

Суд назначил новый состав народных заседателей. Одна из присяжных уехала за границу после полномасштабного вторжения, другой был мобилизован, писали Ґрати. Поэтому в коллегию вошел запасной присяжный, и был избран еще один. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, в таком случае слушания начинаются сначала, все результаты обнулились.

За три года суд изучил письменные доказательства обвинения, но так и не начал допрос свидетелей, которых насчитывается 270.

В феврале 2022-го на фронт отправились Антоненко и Дугарь. Кузьменко, которая вышла замуж и взяла фамилию Киян, продолжает медицинскую и волонтерскую деятельность.

«Яне и Андрею очень сложно вырываться на судебные заседания из-за того, что они защищают нашу Неньку. Да, нам тяжело. Помимо того груза, который тянет на себе каждый украинец (война, потери, обстрелы, неуверенность в завтрашнем дне), мы четвертый год несем психологический груз несправедливого обвинения в ужасном злодеянии. Это изматывает нас, наши семьи. Не наказаны ни те, кто действительно убил Шеремета, ни те, кто нагло поиздевались над нами и посмеялись над украинским обществом, фальсифицируя это дело», — написала врач в Facebook.

https://www.facebook.com/kiian.julia.1/posts/pfbid0wJaxqeFhE5BSZhC3fPQDHv2HYQoR5oqH9TNvUcA7em24Sib7oMHBQHG1XU7eNZTml?ref=embed_post

В прошлом году прокурор по делу об убийстве Шеремета Михаил Тишин говорил Watchers Media, что пока не рассматривается возможность отказа от обвинения, выдвинутого Андрею Антоненко, Яне Дугарь и Юлии Кузьменко.

Адвокат Станислав Кулик отметил: «К сожалению, как всегда, правоохранительные органы не настроены исправлять свои ошибки».

Представители потерпевших в суде указывали, что официальная версия обвинения не является достоверной и, похоже, арестованные — случайные люди.

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…У адвоката Антоненко Леонида Маслова есть своя версия убийства, конспирологическая часть которой указывает на удивительное совпадение дат. «Ликвидация Павла Шеремета была подарком диктатору Беларуси [Александру Лукашенко] на его личный праздник — день инаугурации 20 июля 1994 года. Вассалам важно было преподнести голову ненавистного журналиста утром в день годовщины — чтобы выполнить указания безумного совхозника, которые в изложении экс-руководителя КГБ РБ Вадима Зайцева звучали так: „Чтобы ни рук, ни ног не собрали“. Хотя взрывчатку подбирали тщательно и дозированно, чтобы убить только одного водителя, киллерам даже удалось выполнить задание практически дословно — одна нога жертвы была почти оторвана от тела», — написал он в блоге.

Теги:   Арсен Аваков Павел Шеремет Владимир Зеленский Убийство Павла Шеремета Расследование Андрей Антоненко Юлия Кузьменко Яна Дугарь

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