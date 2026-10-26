Дело Лабазюка: суд вынес приговор водителю нардепа за отказ дать показания

Соломенский районный суд Киева в понедельник, 26 октября, оштрафовал свидетеля по делу народного депутата Сергея Лабазюка , подозреваемого в попытке подкупа бывшего вице-премьера Александра Кубракова и экс-главы Госагентства восстановления Мустафы Найема. Он отказался давать показания в ходе судебного разбирательства.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Как отмечает Центр противодействия коррупции, речь идет о Богдане Шудре — личном водителе Лабазюка. Он проходит свидетелем по этому делу. Однако, когда прокурор начал задавать вопросы, Шудра отказался давать показания.

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«Перед началом допроса свидетеля суд установил отсутствие обстоятельств, препятствующих даче им показаний. После этого он был приведен к присяге и предупрежден об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. Однако, когда прокурор начал задавать вопросы, свидетель отказался давать показания», — заявили в САП.

Специализированная антикоррупционная прокуратура отмечает, что после этого водителя признали виновным по ч. 1 ст. 385 Уголовного кодекса Украины — отказ свидетеля от дачи показаний.

Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 3400 грн.

Дело Сергея Лабазюка — что известно

По данным следствия, Лабазюк пытался дать взятку бывшему вице-премьер-министру по восстановлению Александру Кубракову и главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему.

Как установили НАБУ и САП, в августе 2023 года народный депутат обратился к высокопоставленному чиновнику министерства с просьбой предоставить его компании подряды на восстановление объектов инфраструктуры на сумму 1 млрд грн. Взамен он пообещал «вознаграждение» в размере 3−5% от стоимости каждого подряда.

Для согласования дальнейших шагов народный депутат также привлек директора компании. Впоследствии сообщники передали высокопоставленному должностному лицу Государственного агентства восстановления взятку в размере $150 тыс.

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Деньги были переданы в китайской шкатулке на парковке одного из киевских супермаркетов.

Дело квалифицировано по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Лабазюку грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

28 ноября 2024 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Лабазюка. Однако за него внесли залог в размере 40 млн 260 тыс. грн, и он вышел из-под стражи в день своего ареста.