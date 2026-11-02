Дело о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу закрыто — Офис генпрокурора
ГБР закрыло дело в отношении главы НАБУ Семена Кривоноса (Фото: НАБУ)
Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство в отношении директора НАБУ Семена Кривоноса о возможной подделке документов.
Об этом заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский, сообщило Суспильне.
Он отметил, что после закрытия производства ГБР передало его материалы в Офис генпрокурора. Прокурор по этому делу в течение 20 дней изучал материалы и не нашел оснований для отмены решения о закрытии уголовного производства.
«Решение, о котором там многие говорили в отношении руководителя Национального антикоррупционного бюро, на данный момент закрыто. Оснований для его отмены нет», — подчеркнул Ковальский.
Он также сказал, что бывший генпрокурор Руслан Кравченко лично составил, подписал и отправил по почте уведомление Семену Кривоносу о подозрении.
В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, Кравченко должен был дать поручение следователю ГБР вручить подозрение Кривоносу.
К тому же, по словам Ковальского, подозрение было направлено не от Офиса генпрокурора, а от физического лица (Кравченко Руслана Алексеевича). В Едином реестре досудебных решений была проставлена отметка о вручении этого подозрения, но это не соответствовало действительности, сказал Ковальский, — «потому что его никто никому не вручал».
Он добавил, что впоследствии отметку о вручении Кривоносу подозрения снял в ЕРДР заместитель генпрокурора Максим Крым.
Антон Ковальский сказал, что общается с Семеном Кривоносом как лично, так и по телефону. По его словам, вопрос об уголовном производстве он непосредственно с самим директором НАБУ не обсуждал.
14 сентября экс-генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение Семену Кривоносу и что в 2009 году Кривонос (на тот момент еще не являвшийся директором НАБУ) усыновил ребенка, чтобы избежать уголовной ответственности по делу о подкупе избирателей.
В самом НАБУ тогда подчеркнули, что Кривоносу официально не вручали никаких подозрений. Источники NV в Офисе президента Украины сообщили, что действия Кравченко в отношении НАБУ «не имеют смысла» и что решение о подписании подозрения будет отменено.