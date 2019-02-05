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Дело Савченко: суд перенес рассмотрение апелляции на продление ареста

Сегодня, 17:10
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EPA

Надежда Савченко

Киевский апелляционный суд решил перенести на понедельник, 11 февраля рассмотрение апелляции на решение Шевченковского райсуда Киева, который продлил срок содержания под стражей нардепу Надежде Савченко на два месяца.

Об этом заявил адвокат Александр Шадрин, передает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение суд принял на заседании во вторник, 5 февраля в связи с тем, что Савченко не была доставлена на заседание из Лукьяновского СИЗО по решению Славянского горрайонного суда Донецкой области.

Надежде Савченко вменяют взаимодействие с главарями боевиков "ЛДНР", сговор с руководителем Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ Майорск с арсеналом оружия. Ему объявили подозрение по статьям незаконное обращение с оружием, приготовление к преступлению, террористический акт.

1 августа СБУ завершила расследование дела Савченко и Рубана.

Теги:   Апелляция Арест Надежда Савченко

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