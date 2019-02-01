Дело Савченко-Рубана: Луценко заявил, что прокуроры готовы выезжать в Чернигов на судебные заседания Вчера, 22:10 474 Цей матеріал також доступний українською EPA Надежда Савченко EPA

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуроры готовы выезжать в Чернигов для поддержания обвинения в суде по делу экс-руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана и нардепа Надежды Савченко.

Об этом глава ГПУ сказал в эфире телеканала Прямой.

"В конце концов, это закончилось и сейчас они должны стать перед судом. Буквально сегодня было принято судебное решение о том, что суд будет в городе Чернигове. Суд принял такое решение с учётом того, что большинство свидетелей по этому делу или проживают там, или им удобнее доезжать к этому месту. Первым вариантом был Славянск", - сказал генпрокурор.

По словам Луценко, они готовы выехать в Чернигов для поддержания обвинения.

Ранее, прокуратура подала ходатайство в Верховный суд о передаче дела нардепа Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана из Славянска в Чернигов.

Надежде Савченко вменяют взаимодействие с главарями боевиков "Л/ДНР", сговор с руководителем Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ Майорск с арсеналом оружия. Ему объявили подозрение по статьям незаконное обращение с оружием, приготовление к преступлению, террористический акт.

1 августа СБУ завершила расследование дела Савченко и Рубана.