Грозит пожизненный срок. Дело против титушек, убивших журналиста Веремия, передали в суд — ГБР

19 августа, 11:37
Некоторые из убийц Вячеслава Веремия присоединились к оккупационным войскам РФ (Фото:vz.ua)

Некоторые из убийц Вячеслава Веремия присоединились к оккупационным войскам РФ (Фото:vz.ua)

Расследование уголовного дела против убийц журналиста Вячеслава Веремия во время Революции Достоинства завершено, а материалы дела переданы в суд.

Об этом в пятницу, 19 августа, сообщили в пресс-службе ГБР.

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Речь идет о пяти так называемых титушках из банды Юрия Крысина, которые принимали непосредственное участие в убийстве Веремия в Киеве в 2014 году.

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Кроме того, эти же лица фигурируют в делах об избиениях и покушениях на убийства других участников протестов, а также похищении оружия и боеприпасов из запасов ГУ МВД.

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«В отношении этих пяти обвиняемых ДБР осуществляло специальное досудебное расследование (in absentia), в связи с их укрывательством от органа досудебного расследования на территории России и на временно оккупированной территории Украины. Некоторые из них, по данным следствия, участвуют в агрессии против Украины в составе незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР», — рассказали в ведомстве.

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Согласно инкриминируемым им преступлениям, подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

При этом двое титушек из состава этой преступной группы по вышеупомянутым эпизодам, в том числе и Крысин, ранее уже получили обвинительные приговоры и на данное время отбывают наказание.

Следствием установлено, что в ночь на 19 февраля 2014 года Веремий вместе с коллегой ехал с работы на такси домой на Левый берег. На углу Владимирской и Большой Житомирской он заметил вооруженных титушек в камуфляже и масках и попытался сфотографировать их с машины.

Злоумышленники сразу же напали на автомобиль, и вытащили на улицу всех, кто в нем находился. Водителю и второму пассажиру удалось вырваться, а Веремия жестоко избили, после чего выстрелили ему в грудь и оставили истекать кровью. При этом присутствующие на месте работники милиции оставались в стороне и не вмешивались в происходящее.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Титушки Революция Достоинства Вячеслав Веремий Государственное бюро расследований (ГБР) Убийство Юрий Крысин Журналист

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