Завершено расследование против экс-сотрудника СБУ, возглавившего «внутренние войска ДНР»
Василию Бовсуновскому грозит до 15 лет лишения свободы (Фото:СБУ)
Служба безопасности Украины завершила расследование против своего бывшего сотрудника, который в 2014 году перешел на сторону оккупантов, возглавив так называемые «внутренние войска ДНР».
Как сообщается, обвинительный акт против коллаборанта уже направлен в суд.
Речь идет о Василии Бовсуновском по кличке «Кабан», который с началом АТО на Донбассе присоединился к прокремлевской террористической группировке Восток и проводил разведывательно-диверсионную деятельность против украинских военных.
За это оккупанты назначили его командиром так называемой «воинской части № 5002 внутренних войск ДНР».
С началом полномасштабного вторжения РФ Бовсуновский вошел вместе со своими боевиками в состав оккупационных группировок ВС РФ на восточном направлении.
Согласно ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины, ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
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