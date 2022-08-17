Завершено расследование против экс-сотрудника СБУ, возглавившего «внутренние войска ДНР» 17 августа, 11:20 Василию Бовсуновскому грозит до 15 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины завершила расследование против своего бывшего сотрудника, который в 2014 году перешел на сторону оккупантов, возглавив так называемые «внутренние войска ДНР».

Как сообщается, обвинительный акт против коллаборанта уже направлен в суд.

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Речь идет о Василии Бовсуновском по кличке «Кабан», который с началом АТО на Донбассе присоединился к прокремлевской террористической группировке Восток и проводил разведывательно-диверсионную деятельность против украинских военных.

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Фото: СБУ

За это оккупанты назначили его командиром так называемой «воинской части № 5002 внутренних войск ДНР».

С началом полномасштабного вторжения РФ Бовсуновский вошел вместе со своими боевиками в состав оккупационных группировок ВС РФ на восточном направлении.

Согласно ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины, ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

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