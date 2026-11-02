ВАКС приговорил бывшую заместительницу главы ГМС Пимахову к девяти годам лишения свободы

Высший антикоррупционный суд в понедельник, 1 ноября, признал бывшую заместительницу главы Государственной миграционной службы Дину Пимахову виновной в просьбе предоставить и получить взятку в особо крупном размере. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Помимо лишения свободы сроком на девять лет, Пимаховой назначили дополнительное наказание — запрет занимать определенные должности в течение трех лет. Также у женщины конфискуют все принадлежащее ей на праве собственности имущество.

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Пресс-служба ВАКС уточнила, что с Пимаховой взыскали 152 874 грн процессуальных издержек на привлечение экспертов.

Приговор суда вступает в законную силу через 30 дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Дело Пимаховой — что известно

Следствие установило, что в июне 2017 года Дина Пимахова предложила организовать оформление гражданину Вьетнама вида на временное проживание в Украине сроком на один год с возможностью его последующего продления до трех лет.

За обеспечение этого процесса она потребовала взятку в размере $1,8 тыс., которую впоследствии и получила.

Позднее, в августе 2017 года, Пимахова предложила организовать процесс получения гражданином Ирана гражданства Украины по территориальному происхождению.

Это должно было подтверждаться заведомо ложными официальными документами, необходимыми для последующего получения им паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу. За решение этого вопроса Пимахова потребовала взятку в размере $30 тыс.

Ей сообщили о подозрении в декабре 2019 года. Пимахову уличили в совершении уголовного преступления в результате спецоперации НАБУ под прикрытием.