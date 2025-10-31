«Залог в 20 млн грн». В Одессе экс-военкому Борисову избрали меру пресечения

Как отмечает Суспільне, заседание по избранию меры пресечения Евгению Борисову длилось почти месяц — с 3 октября (Фото: Стас Юрченко / Ґрати)

Об этом 31 октября в комментарии Суспільному подтвердил один из адвокатов обвиняемого Андрей Война.

По его словам, адвокаты Борисова будут обжаловать решение Приморского райсуда.

«Мы будем обжаловать. Сама судья написала в решении, что оно обжалуется в течение пяти дней», — сказал он.

Как отмечает Суспільне, заседание по избранию меры пресечения Борисову длилось почти месяц: с 3 октября.

Следующее заседание по делу экс-военкома назначено на 19 ноября.

Издание Украинская правда в июне 2023 года публиковала расследование о том, что семья Евгения Борисова за время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Сам Борисов утверждал, что ничего не знает об этом, а его жена якобы занимается в Испании «розничной торговлей».

Госбюро расследований в мае 2023 года открыло уголовное дело в отношении Борисова из-за информации о том, что он за взятки приказывал подчиненным не призывать определенных людей. Его отстранили от должности.

28 июня в ОК Юг заявили об увольнении Борисова. Вместо него на должность назначили полковника Александра Охрименко.

19 июля НАПК заявило, что экс-начальник ТЦК Одесской области Борисов незаконно обогатился на 188 миллионов гривен.

28 мая 2024 года сотрудники ГБР повторно задержали Борисова на выходе из СИЗО. Правоохранители получили информацию, что после уплаты залога в 12 миллионов гривен он планировал выехать за границу. Офис генпрокурора сообщал, что его будут судить также за незаконное обогащение на более 142 млн грн.

11 июля ГБР сообщило, что Борисов, воспользовавшись своими связями и обманув врача, попал в список военных, имеющих право на лечение за рубежом, и обманом выехал на отдых в Испанию и на Сейшелы во время полномасштабной войны. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

14 октября не состоялось судебное заседание, на котором прокуроры САП в сфере обороны Южного региона просили избрать меру пресечения для Борисова. Сам обвиняемый и его адвокаты на заседание не явились,

Один из них письменно проинформировал суд, что Борисов якобы госпитализирован в другую больницу — это уже третье медучреждение, которое он сменил. Прокуроры в ответ заявили, что не имеют подтверждений этой информации. По их данным, 13 октября вечером Борисова выписали из частной клиники, а официальных сведений о повторной госпитализации не поступало.