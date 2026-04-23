В деле одесских военкомов, которые требовали от бывшего военного взятку в 30 тыс. долларов, официально сейчас пять задержанных. Следствие должно выяснить, кто из ТЦК и других ведомств также участвовал в схеме и сколько было эпизодов вымогательства.

Об этом в эфире Radio NV сказала редактор издания Думская Анна Карцовник.

Именно корреспондент этого издания первым сообщил о задержании 21 апреля сотрудниками СБУ группы лиц, которые шантажом и угрозами заставляли гражданина отдать им деньги, хотя у того все военно-учетные документы были в порядке.

Реклама

«В результате задержали — официально — четырех ТЦКшников и пятого человека, которого официально не называют, но, согласно нашим источникам, это сотрудник Пересыпского райотдела полиции, который также состоял в этой организованной группе», — рассказала Карцовник.

На первый взгляд, история могла напоминать ситуативный эксцесс, когда человека хватают и сажают в бус, но «все вылилось во что-то очень значимое», отметила редактор.

«Из других источников нам стало известно, что это уже был не первый эпизод, эта группа постоянно работала с „жирными“ клиентами. Они узнавали о финансовом положении людей, с кого сколько можно взять, и прорабатывали их», — сказала она.

Официальные источники подтверждают информацию, которую Думская собрала по горячим следам, утверждает Карцовник.

«Не скажу, где именно, но где-то в официальном сообщении прокуратуры или СБУ мне попадалось на глаза, что один из тех, кто помогал этим ТЦКшникам, отслеживал людей, собирал данные. Потому что надо понять, с кого можно просить 30 тысяч, а с кого проси, не проси, он тебе их не даст», — уверяет журналистка.

Очевидно, пострадавших от действий группировки было немало, но обратятся ли эти жертвы в правоохранительные органы, предсказать трудно, добавила Карцовник.

«Этот человек, который пошел в СБУ, у него с документами все было хорошо, поэтому он и пошел. Но, возможно, были ситуации, когда эти злоумышленники (пока так их назовем) наталкивались на тех, у кого не все было в порядке с документами. И пойдут после скандала эти люди, которые уже становились их жертвами, давать показания или не пойдут, я не знаю», — сказала собеседница Radio NV.

Задержание сотрудников ТЦК в Одессе — что известно

Реклама:

21 апреля одесские Telegram-каналы писали о преследовании и стрельбе в центре города. Издание Думская утверждало, что спецподразделение КОРД и сотрудники внутренней безопасности СБУ принудительно остановили два буса и задержали находившихся в них лиц в камуфляже.

Выяснилось, что задержаны военнослужащие групп оповещения Пересыпского районного ТЦК и СП, их подозревают в вымогательстве 30 тысяч долларов у бывшего военного.

В СБУ впоследствии сообщили, что сотрудники ТЦК входили в «организованную преступную группировку» и требовали деньги с людей, угрожая отправить их «штурмовиками на передовую». Информацию о жертвах они, по данным следствия, получали от местного жителя, который служил в ТЦК.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника Одесского областного ТЦК, а также начальника Пересыпского районного ТЦК.