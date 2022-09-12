Волонтерить для ВСУ. Как собрать для армии 147 миллионов — опыт ОО «Справа Громад» 12 сентября, 16:29 Новости компаний ОО «Справа Громад»

Если бы весну и осень 2022 года сэр Уинстон Черчилль мог провести в Украине, он бы точно повторил эти слова.

Если вы идете через ад, не останавливайтесь

Если бы весну и осень 2022 года сэр Уинстон Черчилль мог провести в Украине, он бы точно повторил эти слова. 24 февраля, как и тысячи украинцев, мы не задумывались, что нас ждет — одни становились к оружию, другие начали снаряжать, комплектовать, одевать, возить, кормить защитников. Убивать оккупанта или помогать тем, кто убивал оккупанта — миссия сознательного гражданина была очевидна.

Видео дня

Все, кто причастен к ОО «Справа Громад», знал, что значит «волонтерить для ВСУ». Еще с 2014 года. Так случилось — если кто-то удивлялся «почему же все снова на волонтерах?», мы знали «почему», потому что уже помогали оружейникам после того, как о них «заботился» Янукович. Déjà vu как оно есть. Но именно оно помогло нам правильно определять приоритеты.

Униформа, бронежилеты, каски, белье, берцы, спальники. Когда нельзя было купить даже в Европе, мы закупали специальную сталь, чтобы делать бронеплиты в Украине. Пулеметы, радиостанции, генераторы, медицинское обеспечение… это вообще отдельная история.

Фото: ОО «Справа Громад»

Колесная техника — еще в 2014 году «Крылья Феникса» Юрия Бирюкова первыми закупили для войска новые пикапы, потому что новая машина, это новая машина. Да — дороже, но и надежнее. В этом году мы тоже сделали ставку на новые пикапы. А если уж «корчи», то специальные — военные, полноприводные, грузовые. Закупка новых итальянских броневиков была самым длинным проектом. Более трех месяцев мы готовили документацию для MLS Shield и дожали его реализацию — видеть довольные лица десантников, когда они принимают ТАКОЙ «подгон», это отдельная волонтерская радость.

Фото: ОО «Справа Громад»

Локи — уникальный комплекс наблюдения упакованный в бронированный бус. Этим комплексом жил наш Глеб Бабич. В тот день, когда его группа подорвалась, они ехали в поисках мест для камер наблюдения. В машине была практически вся группа разработчиков комплекса… У нас до сих пор спрашивают, может ли тот или иной батальон получить себе Локи. Мы обязательно завершим дело Глеба, проект «Локи» будет реализовано и потому, что оружейникам он нужен, и в память о нашем побратиме.

Фото: ОО «Справа Громад»

Беспилотники? Да, и они были. И сотни маленьких Autel, и большой комплекс с тремя планерами, не боящийся российских РЕБ (его мы называем #ГлазаАрты). Правда, большая часть этого проекта еще впереди. И это не просто закупка дронов, но и обучение операторов — мы в курсе, насколько это важно.

Фото: ОО «Справа Громад»

А еще были не такие красивые, но очень важные хозяйственные истории, как системы очистки воды, бензопилы, лопаты, а теперь уже и печки-буржуйки, кабели, строительные материалы… Долго перечислять, но посмотрите на слайды, там все видно.

Фото: ОО «Справа Громад»

Фото: ОО «Справа Громад»

Фото: ОО «Справа Громад»

Мы закупили все это на деньги благотворителей — ВАШИ деньги. С 24 февраля и по 24 августа на счета ОО «Справа Громад» от неравнодушных людей поступило пожертвований на сумму 147 миллионов 669 тысяч 356 гривен. Кто перечислял 50 гривен, кто тысячу, кто тысячи и десятки тысяч. Нет слов, чтобы выразить благодарность за каждую гривню.



Фото: ОО «Справа Громад»

Все это мы делаем в партнерстве с фондом Петра Порошенко, который изначально принял решение оплачивать 50% каждого нашего счета. То есть на каждую тысячу гривен, которая поступала на счет ОО от граждан, фонд прибавлял тысячу гривен от себя. Это благородный пример умножения пожертвований. Именно этот подход позволил нам замахнуться на покупку бронетехники, больших беспилотников и сот грузовиков. Это важно, ведь совместно пожертвования от людей, взносы от благотворительного фонда Порошенко и пожертвования от корпорации Roshen, это 1 миллиард 234 миллиона 145 тысяч 284 гривни. За 6 месяцев большой войны. И о большей части этой помощи не было ни слова в СМИ или в соцсетях.



Фото: ОО «Справа Громад»

Мы с уважением относимся к деньгам, которые нам доверяют люди. Мы закупаем именно то, на что просим деньги. Мы всегда находим цену, которая самая маленькая на рынке. Мы осознаем, что скидки, которые нам предоставляют поставщики, это их помощь нам и благодарны за это. О большинстве небольших или средних закупок мы не упоминали — привет тем, кто распускает слухи о PR. Об отдельных проектах, которые мы профинансировали, мы сможем говорить только после войны. Такая реальность и это верно.



Что будет делать волонтерская команда «Справи Громад» осенью-зимой? Немного времени и мы расскажем об этом подробно. Если в двух словах — мы поможем ВСУ лучше видеть врага, лучше передвигаться и… чувствовать себя тепло. Зима близко? Ночь темна и полна ужасов? Это не пугает, если МЫ ВМЕСТЕ реализуем задуманное.



Фото: ОО "Дело общин"

Вместе. Об этом еще древние римляне говорили — RES PUBLICA — ДЕЛО ОБЩИН.

ВАШИ деньги + НАШ КАЧЕСТВО + сила ВСУ = победа УКРАИНЫ.

Помочь здесь:

Кнопка со ссылкой на донейт-страницу ГО.



Спасибо каждому, Ваши ОО «Справа Громад».



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.