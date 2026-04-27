Ремонт техники для ВСУ. Полиция заявила о задержании злоумышленников, которые «отмыли» почти 580 млн грн с оборонных контрактов

Правоохранители задержали участников преступной группы, которые, по данным следствия, «отмыли» почти 580 млн грн, полученных из оборонных контрактов , а также уклонились от уплаты более 100 млн грн налогов.

Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, частная компания получила более 2,5 млрд грн по контрактам и должна была выполнять ремонт и техническое обслуживание военной техники Вооруженных сил Украины. Вместо этого злоумышленники «отмыли» более полумиллиарда гривен через «конвертационный центр», перечислив через него деньги на фиктивные фирмы.

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Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

В полиции отмечают, что в документах фиксировалась закупка запчастей и материалов, однако на самом деле средства присваивали участники схемы. По данным полиции, после поступления денег с оборонных контрактов на счета подконтрольных фиктивных компаний их быстро снимали наличными и передавали заказчикам.

Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители также сообщили, что установили более 40 фиктивных предприятий, которые контролировались участниками группировки и использовались для работы так называемого «конвертационного центра».

«Среди директоров этих фирм — граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой ДНР, поддерживают российскую власть и ее агрессию против Украины, а одна из них работает учителем и получила награду «Учитель России», — отмечают в Нацполиции.

Семеро участников преступной организации получили подозрения, из них пятерых задержали. Действия подозреваемых квалифицировали по ряду статей Уголовного кодекса Украины: создание и участие в преступной организации, легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов.