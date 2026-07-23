Руководителю государственного оборонного завода объявили о подозрении: его обвиняют в вывозе оборудования на металлолом

Офис Генерального прокурора сообщил о новых подозрениях бывшему исполняющему обязанности генерального директора государственного предприятия оборонной отрасли и трем его сотрудникам. По данным следствия, они разбирали предприятие на металлолом, а вырученные средства тратили на покупку элитных автомобилей.

Об этом в четверг, 23 июля, сообщил руководитель Офиса генерального прокурора Руслан Кравченко.

По его словам, руководитель бывшего оборонного предприятия, находившегося в стадии приватизации, вместо надлежащего управления его активами фактически организовал вместе с подчиненными схему его уничтожения.

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Следствие установило, что участники схемы по телефону согласовывали приезд покупателей, подготовку металла к продаже и его доставку в пункт приема. По данным правоохранителей, в результате этих действий государственное предприятие понесло убытки на миллионы гривен. При этом данный эпизод — не единственный, который расследуется.

Ранее бывшему руководителю предприятия и главному инженеру уже сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. По версии следствия, они разрешали пользоваться складскими помещениями государственного предприятия без заключения официальных договоров аренды.

Как сообщил Кравченко, во время войны подозреваемый стал фактическим владельцем парка элитных автомобилей, в частности BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class и Lamborghini Murciélago. Правоохранители установили, что дорогостоящие авто оформлялись на родственников и связанных лиц, хотя на самом деле ими владел и пользовался лично подозреваемый, не указывая их при этом в декларации. Правоохранители сообщили ему о новом подозрении во внесении заведомо недостоверных сведений в декларации за 2024 и 2025 годы.

Одним из наиболее примечательных эпизодов, по данным следствия, стала покупка автомобиля Audi RS7 в 2024 году. По информации правоохранителей, машину приобрели за 4 млн грн, но в тот же день переоформили на мать подозреваемого. В другом договоре ее стоимость указали на уровне всего 100 тыс. грн — то есть в документах цена автомобиля за один день снизилась в 40 раз.

Примерно через полгода Audi снова перерегистрировали — на этот раз на третье лицо за 4,2 млн грн. При этом в декларации за 2024 год данный автомобиль указан не был.

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По данным следствия, сумма недостоверных сведений в декларации за 2024 год составляет 11,5 млн грн, а в декларации за 2025 год — почти 13 млн грн.