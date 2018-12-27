Дело об убийстве Олешко: апелляцию на арест ключевого подозреваемого перенесли Сегодня, 15:25 3 Цей матеріал також доступний українською Михаил Сигида

В четверг, 27 декабря, заседание Запорожского апелляционного суда относительно пересмотра меры пресечения для ключевого подозреваемого в убийстве участника АТО, бердянского активиста Виталия Олешко Михаила Сигиды не состоялось.

Как сообщает издание Время новостей, рассмотрение апелляционной жалобы на арест Сигиды перенесли на 3 января 2019 года из-за неявки четвертого адвоката, на присутствии которого настаивал подозреваемый.

Адвокаты Сигиды ходатайствуют на изменение меры пресечения на домашний арест в ночное время.

Напомним, что ранее заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин допустил, что апелляционный суд может отпустить Сигиду из-за наличия у него "влиятельных связей".

Полиция подозревает 38-летнего бизнесмена из Бердянска Михаила Сигиду в причастности к убийству Олешко и называет его соорганизатором. Его задержали 14 сентября возле торгового центра Амстор в Бердянске.

Подозреваемый - уроженец Донецкой области, частный предприниматель, владелец нескольких развлекательных клубов в Донецкой и Запорожской областях.

Выстрелы в упор и пятеро подозреваемых. Что известно об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко

Виталия "Сармата" Олешко застрелили 31 июля в Бердянске Запорожской области. Он был добровольцем батальона Донбасс, участвовал в боях за Иловайск.