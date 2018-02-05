Дело об убийстве депутата Миргородского горсовета передали в суд

Обвинительный акт по делу об убийстве депутата Миргородского городского совета Полтавской области от ВО Свобода Олега Супруненко передан в суд.

Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, к преступлению причастна преступная группировка, в состав которой входило четыре человека. Организатором его был депутат Миргородского городского совета. Сейчас трое преступников находятся под стражей. Еще один объявлен в розыск.

Подозреваемым инкриминируют ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или повлекшее смерть потерпевшего), что предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на десять лет.

По данным следствия, участники организованной группы причинили смертельные повреждения депутату на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за разногласий в политических взглядах относительно социально-экономического развития города.

Напомним, 7 августа 2017 года в реанимации от травм, полученных в результате нападения, скончался глава фракции ВО Свобода Миргородского горсовета Олег Супруненко.

На политика напали ночью 12 июля в Миргороде. Ему проломили голову и нанесли другие тяжкие телесные повреждения. Однопартийцы не исключали, что причиной смерти Супруненко могла стать профессиональная деятельность.

После правоохранители задержали депутата Миргородского городского совета от Радикальной партии Хачатура Хачатряна по обвинению в убийстве его коллеги-депутата от ВО Свобода Олега Супруненко.