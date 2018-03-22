Дело о захвате заложников в здании Укрпочты в Харькове передали в суд

Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении Владимира Безуха, который подозревается в захвате заложников в здании Укрпочты.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, злоумышленнику инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.147 (захват и содержания лиц в качестве заложников), ч.1 ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли), ч.2 ст.309 (незаконное изготовление и хранение наркотических средств) УК Украины.

Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы, подозреваемый не страдает хроническими психическими заболеваниями.

"На момент инкриминируемых ему преступлений мог осознавать свои действия и управлять ими. В применении мер принудительного медицинского характера не нуждается", - уточнили в прокуратуре.

В ходе следствия было установлено, что подозреваемый выращивал и хранил коноплю.

Безух на данный момент находится под стражей.

Напомним, что 30 декабря в Харькове на ул. Шевченко неизвестный захватил отделение Укрпочты, в котором находились люди. Мужчина взял в заложники 9 взрослых и двух детей. Мужчина имел при себе предмет, похожий на пистолет, и нож. Он сообщил, что у него взрывчатка, и угрожал привести ее в действие.

Позже силовики обезвредили и арестовали преступника. Все заложники были освобождены.