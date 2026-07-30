НАБУ сообщило о задержании мужчины, требовавшего $1 млн за предотвращение экстрадиции в РФ

Задержание лица, которое, по данным НАБУ и САП, требовало $1 млн за предотвращение экстрадиции в РФ (Фото: Пресс-служба НАБУ)

НАБУ и САП сообщили о подозрении лицу, требовавшему $1 млн за помощь в решении вопроса о возможной экстрадиции гражданина в страну-агрессора Россию.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро в четверг, 30 июля.

По данным следствия, в мае 2022 года Служба безопасности Украины провела обыск у гражданина, имевшего вид на временное проживание в Украине.

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Во время обыска к нему обратился один из оперативных сотрудников СБУ и сказал, что у него есть знакомый, который поможет в сложившейся ситуации. Тот, в свою очередь, сообщил, что сможет уладить вопрос, но не самостоятельно, а через человека, имеющего связи в украинской спецслужбе.

Фото: Пресс-служба НАБУ

Как отмечает НАБУ, стоимость «услуги» составляла $1 млн.

В Бюро заявляют, что средства должны были передаваться четырьмя траншами по $250 тыс.

По словам знакомого посредника, эти деньги предназначались должностным лицам СБУ, в частности сотрудникам высшего офицерского состава, за то, чтобы заявителя не привлекали к уголовной ответственности и не экстрадировали в РФ.

Фото: Пресс-служба НАБУ

Следствие установило, что впоследствии во время встречи подозреваемый получил от потерпевшего первую часть взятки — $50 тыс. — и начал требовать оставшуюся сумму. Потерпевшему угрожали физической расправой, убийством и ограничением его законных прав в случае отказа передать средства для якобы подкупа должностных лиц СБУ.

Однако, как отмечает Национальное антикоррупционное бюро, остаток суммы так и не был выплачен в силу определенных обстоятельств.

НАБУ и САП сообщили посреднику о подозрении в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды, завладении чужим имуществом путем обмана и его вымогательстве с угрозой применения насилия. Лицо задержано.

Фото: Пресс-служба НАБУ

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие продолжается.