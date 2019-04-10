Дело о стрельбе в Княжичах передали в суд Сегодня, 15:39 2219 Цей матеріал також доступний українською Антон Геращенко via Facebook Перестрелка произошла между сотрудниками госохраны и полицейскими Антон Геращенко via Facebook

Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт по делу о перестрелке в Княжичах под Киевом, во время которой погибли сотрудники полиции.

В Генпрокуратуре сообщили, что дело будет рассматривать Броварской горрайонный суд Киевской области.

Подозреваемыми по делу являются пятеро работников ГУ Национальной полиции в Киеве. Трем из них грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, двум - пожизненное лишение свободы.

Следователи установили, что незаконные и умышленные действия полицейских "привели к смерти четырех сотрудников Национальной полиции Украины, поврежденю служебных автомобилей, иного имущества полиции". Размер нанесенного материального ущерба оценили в более 3 млн грн.

Напомним, что в ночь на 4 декабря 2016 года в Киевской области в поселке Княжичи во время спецоперации по задержанию опасной банды грабителей произошла перестрелка между сотрудниками государственной охраны и полицейской группой.

В результате погибли пять правоохранителей, среди которых - трое полицейских Киева и двое сотрудников полиции охраны. В СМИ сообщали, что в больнице скончался шестой правоохранитель.