Мелисса Баркер
Интуитивное питание. Как похудеть, ни в чем себе не отказывая
Андерс Аслунд
Как выборы повлияют на экономику Украины
Анастасия Леухина
Я боюсь, что закончится война
Мария Прус
10 фактов о дебатах. Как это происходит в США
Спецтема: Выборы президента Украины

Дело о стрельбе в Княжичах передали в суд

Сегодня, 15:39
2219
Цей матеріал також доступний українською
Дело о стрельбе в Княжичах передали в суд - фото

Антон Геращенко via Facebook

Перестрелка произошла между сотрудниками госохраны и полицейскими

Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт по делу о перестрелке в Княжичах под Киевом, во время которой погибли сотрудники полиции.

В Генпрокуратуре сообщили, что дело будет рассматривать Броварской горрайонный суд Киевской области.

Подозреваемыми по делу являются пятеро работников ГУ Национальной полиции в Киеве. Трем из них грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, двум - пожизненное лишение свободы.

Следователи установили, что незаконные и умышленные действия полицейских "привели к смерти четырех сотрудников Национальной полиции Украины, поврежденю служебных автомобилей, иного имущества полиции". Размер нанесенного материального ущерба оценили в более 3 млн грн.

Напомним, что в ночь на 4 декабря 2016 года в Киевской области в поселке Княжичи во время спецоперации по задержанию опасной банды грабителей произошла перестрелка между сотрудниками государственной охраны и полицейской группой.

В результате погибли пять правоохранителей, среди которых - трое полицейских Киева и двое сотрудников полиции охраны. В СМИ сообщали, что в больнице скончался шестой правоохранитель.

Теги:   Генпрокуратура Украины Гибель полицейских в Княжичах

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Политика

Сегодня, 19:36

img
"Угроза существованию Украины". Порошенко - о том, что будет в случае его поражения на выборах
Политика

Сегодня, 17:54

img
Порошенко: Анализы нужно сдавать не в лаборатории гражданина РФ, который баллотировался в Госдуму
Бокс

Сегодня, 21:22

img
Скандальный британский боксер выразил готовность драться с Усиком

ТОП 3

События

Вчера, 11:46

img
В Донецкой области подорвалась группа пиротехников: есть погибший и раненые
15553
События

Вчера, 19:49

img
Керченский конфликт: российский Мемориал признал украинских моряков политзаключенными
2461
События

Вчера, 21:43

img
Капкан иллюзий. Как более ста лет назад Россия убедила часть украинцев Австро-Венгрии в том, что они "русские"
2367