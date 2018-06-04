04 июня 2018, понедельник

Дело о покушении на Осмаева и Окуеву рассмотрит суд присяжных

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Прокуратурой завершено досудебное расследование
Фото: Pixabay

Прокуратурой завершено досудебное расследование

В суд направлено дело о покушении на убийство командира добровольческого батальона им. Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жены Амины Окуевой, обвинительный акт будет рассмотрен судом присяжных.

Об этом сообщили в прокуратуре города Киева.

58-летнему гражданину Российской Федерации инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство).

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Следующее судебное заседание состоится 5 июня.

Напомним, что 1 июня 2017 года в Киеве на Подоле произошло покушение на участников АТО супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву. Нападавший выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка.

30 октября авто с супругами-добровольцами АТО обстреляли из кустов в районе железнодорожного переезда возле Глевахи под Киевом. В результате покушения Окуева погибла.

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