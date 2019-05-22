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Дело о госизмене: бывшего мужа Подкопаевой отправили под домашний арест

Вчера, 16:34
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Дело о госизмене: бывшего мужа Подкопаевой отправили под домашний арест - фото

Данил Миро

Тимофей Нагорный

Экс-супруга гимнастки Лилии Подкопаевой, бизнесмена Тимофея Нагорного, подозреваемого в государственной измене и мошенничестве, отпустили из СИЗО под домашний арест, заявил адвокат Евгений Солодко.

Об этом сообщает theБабель.

Соответствующее решение принял Киевский апелляционный суд во вторник, 21 мая.

Солодко отметил, что суд не увидел оснований для того, чтобы держать Нагорного под стражей. Таким образом, апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о содержании подозреваемого в СИЗО.

По словам правозащитника, теперь Нагорный может вести «полноценную жизнь»: пользоваться телефоном, интернетом, принимать у себя гостей, заниматься профессиональной деятельностью. Однако выходить за пределы своего дома он не может.

Солодко добавил, что будет инициировать иски против следователей и прокуроров в деле против Нагорного. Он считает, что уголовный процесс против его подзащитного незаконный.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала украинского бизнесмена, продюсера и бывшего мужа гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного.

Его обвиняют в государственной измене и сотрудничестве со спецслужбами РФ. Сам же Нагорный это отрицает.

Теги:   СИЗО Государственная измена Тимофей Нагорный

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