Дело о ДТП с шестью погибшими в Харькове взяли на контроль в Администрации президента

Пострадавшие и родственники погибших в резонансном ДТП, которое произошло 18 октября 2017 года в Харькове, в коллективной жалобе попросили Администрацию президента взять на контроль рассмотрение этого дела.

Об этом сообщила журналистка Татьяна Доцяк, обнародовав копию обращения к Петру Порошенко и ответ приемной президента.

В ответе Администрации президента указано, что коллективное обращение направлено на рассмотрение Генеральной прокуратуры Украины с просьбой уведомить о принятом решении офис главы государства.

"Дело Зайцевой-Дронова теперь держит на контроле Администрация президента. Пострадавшие в июле обратились с просьбой к Петру Порошенко как гаранту Конституции защитить их права и свободы, взять под личный контроль ход дела, проверить многочисленные нарушения, а в случае их подтверждения - привлечь виновных лиц к ответственности", - сообщила она в Facebook.

В обращении пострадавшие рассказали о многочисленных нарушениях в ходе расследования. В частности, в документе указано, что ни в одном протоколе не зафиксировано, что водитель Lexus Елена Зайцева была без водительского удостоверения в момент ДТП.

Пострадавшие выразили обеспокоенность тем, что после ДТП анализ показал наличие в организме Зайцевой наркотических веществ - опиатов. Однако повторная экспертиза опровергла этот вывод, а нарколог, которая проводила исследование, исчезла.

В документе также указано, что специалисты по непонятным причинам не смогли установить скорость, с которой двигался автомобиль Зайцевой, а также неустановленный красный автомобиль, с которым водитель могла соревноваться во время уличных гонок.

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Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов отказался давать показания.