Сбор средств на лечение СМА: Назарию Гусакову объявили о подозрении в легализации имущества

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко в понедельник, 20 июля.

По данным следствия, средства, которые переводили люди, проходили через сложную систему финансовых операций.

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Прокурор утверждает, что средства переводили через криптовалютные сервисы Binance и WhiteBIT, распределяли по более чем 1170 банковским картам других лиц, конвертировали в криптовалюту USDT и перемещали между многочисленными криптокошельками.

Всё это, по версии следствия, должно было затруднить установление происхождения средств и скрыть их дальнейшее движение.

Кравченко отметил, что общий объем исследованных финансовых операций превышает 162,5 млн грн. По его словам, эти обстоятельства подтверждены заключением судебной экспертизы.

В ходе расследования были выявлены и новые потерпевшие. Если на момент сообщения о первом подозрении их было 34, то сегодня — уже 96, заявил Кравченко.

Генпрокурор говорит, что размер установленного ущерба вырос с 1,3 млн грн до более чем 2 млн грн.

По его словам, Гусаков сотрудничает со следствием, дает необходимые объяснения и полностью признает свою вину в инкриминируемых преступлениях.

Досудебное расследование по фактам мошенничества и легализации имущества, совершенных в особо крупных размерах, завершено. После ознакомления стороны защиты с материалами дела обвинительный акт будет направлен в суд.

Однако в рамках отдельного уголовного производства продолжается установление полного маршрута движения средств, всех лиц, которые могли участвовать в финансовых операциях, а также фактических пользователей криптовалютных кошельков, через которые проходили деньги.

По словам Кравченко, проверяются и другие финансовые операции, которые на данный момент не охвачены предъявленными подозрениями.

Дело Назария Гусакова — главное

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17 июня 2025 года в социальных сетях разгорелся скандал вокруг Назария Гусакова: волонтеры потребовали от него отчеты о расходовании пожертвований, а также заметили, что для сбора средств он каждый раз использует одну и ту же фотографию лекарств. Выяснилось, что мужчина мог делать ставки в онлайн-казино, в частности на российских платформах.

По информации Львовского городского совета, с июня 2024 года он получал необходимый лекарственный препарат бесплатно за счет средств местного бюджета.

Сам Назарий в комментарии Lviv.Media заявил, что не играет в азартные игры, однако ранее работал в букмекерской конторе и получал за это зарплату.

Позже он прокомментировал обвинения в мошенничестве и рассказал, что ему требуется гораздо больше лекарств, чем выделяется за счет городского бюджета, а также необходима реабилитация.

В то же время, по словам Гусакова, проблема заключается в том, что он не разделял средства, поступающие от волонтеров, собственные средства, заработок и деньги, полученные от благотворителей через криптокошельки. В частности, среди благотворителей есть игроки в покер из Латвии. На их деньги мужчина проходил лечение в течение 6−10 месяцев до того, как начал сбор средств.

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В еще одном комментарии для Lviv.Media Гусаков объяснил происхождение миллионов долларов на своих криптокошельках. Он заявил, что это средства людей, которые проводили через них свои выигрыши от покера или ставок.

По словам Гусакова, он получал процент за перевод денег от посторонних лиц на свои счета. Однако он не знает, кто именно использовал его счета. Мужчина отметил, что не подозревал о возможном преступном происхождении этих средств. Гусаков рассказал, что на его аккаунт поступали крупные суммы, которые он затем переводил туда, куда его просили.

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15 июля РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что в 2021 году на банковский счет Гусакова массово поступали переводы одинаковыми суммами — по 25 тыс. грн с незначительными отклонениями.

Транзакции, связанные с Гусаковым, по своей структуре соответствуют классической модели отмывания средств: дроп — конвертация — игровая платформа — наличные или офшор, отмечало издание.

24 июля Нацполиция сообщила Гусакову о подозрении в мошенничестве, совершенном во время сбора благотворительных средств на лечение спинальной мышечной атрофии.

25 марта 2026 года генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что Гусакову изменили подозрение после его возвращения в Украину из Италии, где он проходил лечение.