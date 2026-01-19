НАБУ открыло дело о возможных системных поборах в СБУ во времена Баканова

НАБУ зарегистрировало уголовное производство по фактам возможного получения неправомерной выгоды бывшими высокопоставленными чиновниками СБУ после публичных заявлений украинского бизнесмена Сергея Ваганяна в медиа.

Об этом сообщили изданию ZN.UA в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

Журналисты отметили, что дело квалифицировали по:

частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины — принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере или организованной группой; Реклама

частью 4 ст. 369 — предложение или обещание должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, неправомерной выгоды, а так же предоставление такой выгоды за совершение или несовершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает или предоставляет такую выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения.

О существовании коррупционной системы в СБУ заявил бизнесмен Сергей Ваганян в интервью на Youtube-канале бывшего народного депутата Борислава Березы.

Он утверждает, что Иван Баканов, который возглавлял спецслужбу, и бывший начальник Главного управления внутренней безопасности, превратили санкции СНБО в «собственный бизнес-проект».

Ваганян рассказал, что сам платил деньги из прибыли от экспорта зерна, за что ему гарантировали «отсутствие проблем с органами контроля».

По его словам, некоторые из «вознаграждений» были «подарками» в виде ценной мебели, автомобилей, дорогих украшений. Передавали, как утверждает Ваганян, и деньги.

Бизнесмен говорит, что суммы средств, которые он ежемесячно завозил в СБУ, были миллионами долларов, а порой доходило и до десяти.

Он также заявил, что Службой безопасности «фактически руководил [бывший топ-чиновник СБУ Андрей] Наумов». Зато «Баканов был лишь связной посыльный между Наумовым и президентом Зеленским».

Кроме того, Ваганян утверждает, что даже после ряда кадровых перестановок в СБУ и других органах власти до сих пор остаются и имеют влияние люди Наумова.

Бизнесмен заявил, что готов сотрудничать со следствием, в частности с НАБУ и САП. Также он может «предоставлять информацию, доказательства и документы».

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Увольнение Ивана Баканова и дело в отношении Наумова — главное

Владимир Зеленский отстранил Баканова от исполнения обязанностей 17 июля 2022 года.

Президент объяснил, что принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

19 июля 2022 года Рада уволила Баканова с должности главы СБУ.

В указе об увольнении Баканова указано, что его отстранили от исполнения обязанностей в соответствии со ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ — то есть за «невыполнение (ненадлежащее выполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступления таких последствий».

20 июля 2023 года стало известно, что Баканов получил удостоверение адвоката от Совета адвокатов Полтавской области.

В августе 2023 года в расследовании hromadske отмечалось, что Иван Баканов открыл ФЛП и может сдавать в аренду и эксплуатацию собственную или арендованную недвижимость.

31 марта 2022 года во время одного из обращений Зеленский заявил, что лишил воинского звания экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, сказав что «все предатели и антигерои получат наказание», а «случайным генералам с нами не по пути». Тогда речь шла об Андрее Наумове, который возглавлял управление внутренней безопасности СБУ с июня 2019 по июль 2021 года.

Однако, по данным BBC, выяснилось, что дела о госизмене против Наумова по состоянию на ноябрь 2023 года не было.

После задержания в отношении Наумова в Сербии продолжались два параллельных процесса — дело об экстрадиции и дело об отмывании средств. 5 октября 2023 года тамошний суд окончательно отказался выдавать экс-генерала.

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Согласно документам по делу об экстрадиции, которые изучили журналисты, Наумов во время заседаний называл обвинения против него в Украине «безосновательными и политически мотивированными» и говорил, что боится за свою жизнь в случае возвращения.

Согласно решению суда, писало ВВС, Сербия отказалась экстрадировать Наумова именно из-за расследования украинскими правоохранителями его возможной госизмены, что можно расценивать, как «политическое преследование». Также там упоминаются предыдущие покушения на него и обращение Зеленского.

В ноябре 2023 года BBC Украина сообщало, что одним из аргументов, почему Сербия отказала Украине в экстрадиции бывшего генерала СБУ Андрея Наумова, стало обращение президента Владимира Зеленского, который назвал его «предателем».

После начала полномасштабной войны Наумова начали связывать с делом о государственной измене Олега Кулинича. По версии следствия, последний по заданию российских спецслужб лоббировал в начале 2020 года назначение Наумова на высокую должность в СБУ. В Государственном бюро расследований говорили, что у него был позывной Охотник и он тоже может быть связан со спецслужбами РФ.