Региональный суд города Корнойбург, что в Австрии, вскоре рассмотрит вопрос об экстрадиции в Украину бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, сообщает Государственное бюро расследований в субботу, 25 октября.

Хотя в официальном сообщении не указывается имя подозреваемого, из фабулы дела можно сделать вывод, что речь идет о бывшем генерале СБУ Андрее Наумове.

Отмечается, что ГБР вместе с Министерством юстиции Украины активно сотрудничают с австрийскими правоохранительными органами для применения этого правового механизма.

В бюро добавили, что следователи завершили досудебное расследование против Наумова по нескольким статьям уголовного кодекса.

В ГБР отметили, что после года заключения в Сербии за нарушение местного законодательства подозреваемый переехал в Австрию в октябре 2025 года, о чем бюро проинформировало австрийских коллег.

«Необходимые для экстрадиции документы были оперативно подготовлены и переданы компетентным органам республики Австрия. ГБР ожидает справедливого решения австрийской Фемиды по экстрадиции экс-генерала, после чего обоснованные обвинения в отношении него рассмотрит украинский суд», — говорится в сообщении ГБР.

31 марта 2022 года во время одного из обращений президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лишил воинского звания экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ. Он отмечал, что «все предатели и антигерои получат наказание», а «случайным генералам с нами не по пути».

Однако, по данным BBC, дела о госизмене против Наумова по состоянию на ноябрь 2023 года не было.

После задержания в отношении Наумова в Сербии продолжались два параллельных процесса — дело об экстрадиции и дело об отмывании средств. 5 октября 2023 года тамошний суд окончательно отказался выдавать экс-генерала Украине.

Согласно документам по делу об экстрадиции, которые изучили журналисты, Наумов во время заседаний называл обвинения против него в Украине «безосновательными и политически мотивированными» и говорил, что боится за свою жизнь в случае возвращения.

Согласно решению суда, писало ВВС, Сербия отказалась экстрадировать Наумова именно из-за расследования украинскими правоохранителями его возможной госизмены, что можно расценивать как «политическое преследование». Также там упоминаются предыдущие покушения на него и обращение Зеленского.

В ноябре 2023 года BBC Украина сообщало, что одним из аргументов, почему Сербия отказала Украине в экстрадиции бывшего генерала СБУ Андрея Наумова, стало обращение президента Владимира Зеленского, который назвал его «предателем».

После начала полномасштабной войны Наумова начали связывать с делом о государственной измене Кулинича. По версии следствия, последний по заданию российских спецслужб лоббировал в начале 2020 года назначение Наумова на высокую должность в СБУ. В Государственном бюро расследований утверждали, что у него был позывной Охотник и он тоже может быть связан со спецслужбами РФ.