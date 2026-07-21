Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении восьми лицам, которые, по данным следствия, причастны к завладению более чем 150 млн грн Национальной гвардии Украины . Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в НАБУ.

Речь идет о должностных лицах Главного управления НГУ, двух предпринимателях, директоре одного из подконтрольных предприятий и двух директорах оценочных компаний.

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По данным следствия, в 2024 году возникла необходимость в закупке склада для хранения продовольствия для военнослужащих Нацгвардии. Однако, как сообщили в НАБУ, вместо приобретения недвижимости непосредственно у собственников должностные лица НГУ вступили в сговор с предпринимателями. Для этого они приобрели необходимое помещение через подконтрольную компанию, а затем перепродали его Национальной гвардии Украины по цене, завышенной более чем на 143 млн грн.

Фото: НАБУ / Telegram

Фото: НАБУ / Telegram

Фото: НАБУ / Telegram

Как сообщили в НАБУ, для придания сделке видимости законности сообщники привлекли оценщиков, которые за «вознаграждение» подделали отчет об оценке имущества. Полученные средства вывели через компании с признаками фиктивности и распределили между участниками схемы.

Следствие также полагает, что эти предприниматели совместно с должностными лицами Национальной гвардии незаконно присвоили еще более 7 млн грн бюджетных средств в ходе других закупок. Речь идет, в частности, о приобретении солнечных электростанций для воинских частей и шин для бронетранспортеров.

Получив незаконные доходы, военнослужащие Нацгвардии приобрели автомобили премиум-класса, земельные участки под Киевом, двухуровневую квартиру в Киеве площадью более 130 кв. м и апартаменты в Буковеле стоимостью свыше 300 тысяч долларов. В настоящее время на это имущество, а также на изъятые у предпринимателей денежные средства — 340 тысяч долларов и 99,7 тысячи евро — наложен арест.

Фото: НАБУ / Telegram