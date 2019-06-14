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Дело нацгвардейца Маркива: от Украины требуют миллионной компенсации

14 июня, 20:30
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Дело нацгвардейца Маркива: от Украины требуют миллионной компенсации - фото

Наталья Кудрик / Радио Свобода

Виталий Маркив

В деле бойца Национальной гвардии Виталия Маркива родственники погибшего фотографа Андреа Роккелли требуют несколько миллионов евро компенсации.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Адвокат Алессандра Баллерини, защитница семьи Роккелли, требует от суда присяжных назначить уплату компенсации семье Роккелли на сумму 1,8 млн евро — по 500 тысяч евро для матери и отца погибшего и 800 тысяч евро для гражданской жены. Отдельное денежное возмещение предложено другим адвокатом для сестры фотографа.

«Мы просим приговора, который вернет спокойствие семье и признает профессионализм, страсть и смелость Андреа Роккелли», — заявила Беллерини.

Защитник от ассоциации фотографов фриленсеров Cesura Lab со своей стороны попросил 15 тысяч евро компенсации от Украины на организацию профессиональных курсов для журналистов в Италии.

Адвокат Джулиано Пизапия, представляющий Союз итальянской прессы FNSI и областную Ассоциацию журналистов Ломбардии, не озвучил денежной суммы возмещения. Он отметил, деньги будут использованы для защиты итальянских журналистов.

Напомним, что итальянский прокурор просит 17 лет тюрьмы для бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

30 июня 2017 года в Италии в городе Болонья задержали добровольца и бойца Нацгвардии Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству под Славянском итальянского журналиста Андреа Рокелле 24 мая 2014.

Теги:   Италия Виталий Маркив

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