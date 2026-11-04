НАБУ задержало ещё троих человек по делу Карфаген (Фото: nabu.gov.ua)

В среду, 4 ноября, антикоррупционные органы в рамках операции Карфаген задержали высокопоставленных сотрудников Нацполиции Владимира Ценова и Александра Демьянчука, а также основателя боксерского клуба Александра Рыбалко.

Об этом сообщили УП и Бабель со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, Прайс на записях НАБУ — это первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований, исполнявший обязанности руководителя Нацполиции Владимир Ценов.

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По данным следствия, он отвечал за прикрытие колл-центров со стороны полиции.

Также среди задержанных 4 ноября — заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области Александр Демьянчук. По данным антикоррупционного центра Межа, на записях НАБУ он фигурирует как консультант.

Ещё один задержанный — Александр Рыбалко. В делах НАБУ он фигурирует под псевдонимом Боксер. Рыбалко — спортсмен из Житомирской области, основатель боксерского спортивного клуба Удар-Коростень.

По данным Цензор.net, его связывают с похищениями и пытками людей под прикрытием правоохранительных органов.

Из материалов дела следует, что Рыбалко может быть причастен к деятельности российского наркокартеля Химпром, который фигурирует в деле.

4 ноября сотрудники НАБУ задержали первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, генерала Сергея Дуку.

4 ноября Украинская правда со ссылкой на источник сообщила об обысках у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и первого заместителя начальника Главного управления Департамента защиты национальной власти СБУ Александра Ковальчука.

Служба безопасности Украины подтвердила, что у её сотрудников были проведены обыски, организованные НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Утром 4 ноября в НАБУ заявили о препятствовании проведению обыска со стороны СБУ. По данным Бюро, сотрудник Службы безопасности угрожал детективам оружием. Украинская правда писала, что речь идет о руководителе Департамента защиты национальной власти СБУ, генерале Сергее Дуке.

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Также 4 ноября НАБУ и САП сообщили, что в ходе расследования дела Карфаген был выявлен наркосиндикат с российским следом, управлявший сетью мошеннических кол-центров при поддержке должностных лиц Службы безопасности и Нацполиции. Среди участников фигурирует Аким — высокопоставленный сотрудник СБУ, генерал-майор, обеспечивавший защиту от внимания со стороны коллег по спецслужбе.

4 ноября глава Службы безопасности Украины Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных чиновников ведомства, которые стали фигурантами расследования НАБУ в рамках операции Карфаген.