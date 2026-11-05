«Количество зла невозможно представить». Интервью с правозащитницей Козаченко — о новых обстоятельствах и фигурантах дела Карфаген

5 ноября, 05:57
NV Премиум
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Генерала СБУ Сергея Дуку (в центре) сотрудники НАБУ сначала обыскали, а затем, по сообщению УП, задержали (Фото: DR)

Генерала СБУ Сергея Дуку (в центре) сотрудники НАБУ сначала обыскали, а затем, по сообщению УП, задержали (Фото: DR)

Автор: Дмитрий Тузов

Правозащитница, член дисциплинарной комиссии НАБУ в 2018–2020 годах Татьяна Козаченко в интервью Radio NV — об обысках, проведенных НАБУ и САП у сотрудников СБУ, и новых обстоятельствах дела Карфаген.

— НАБУ и САП заявили о разоблачении в ходе расследования дела Карфагена наркосиндиката с российским следом, который руководил сетью мошеннических колл-центров при поддержке должностных лиц Службы безопасности и Национальной полиции. Меня током ударила первая часть истории с Карфагеном, потом был побег генерального прокурора Руслана Кравченко за границу. Позорное явление, как мне кажется. Происходящее сейчас является логическим продолжением громкого дела, по вашему мнению?

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— В любом случае, есть уголовное производство, проводится досудебное расследование. В рамках досудебного расследования орган собирает доказательства, проводит соответствующие следственные действия, для того чтобы из сообщений о подозрении были обвинительные акты, и дело пошло в суд, и должны были привлечь к ответственности.

Конечно, это логическое продолжение любого уголовного производства.

— А украинская Фемида будет интересоваться самим Русланом Кравченко, который, я так понимаю, в Австрии? Как вы думаете?

Теги:   Интервью NV Служба безопасности Украины (СБУ) Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Radio NV операция Карфаген

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