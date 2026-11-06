В пятницу, 6 ноября, Служба безопасности проводит неотложный обыск у сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны. Он якобы связан с делом Монако .

Об этом сообщил адвокат военнослужащего Маси Найем.

По его словам, Служба безопасности выбила дверь, повалила сотрудника ГУР на землю и надела на него наручники.

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Найем отметил, что, согласно закону, сотрудники СБУ должны были дождаться представителей службы внутренней безопасности Главного управления разведки, однако этого не произошло.

Покушение на Ермолаева в Монако — главное

29 июня в жилом доме в Монако прогремел мощный взрыв. Французские СМИ сообщили о пострадавшей украинской семье Вадима Ермолаева: ранения получили его спутница Анна Насобина и их 13-летний сын.

Украинский бизнесмен и один из крупнейших застройщиков Днепра Ермолаев в 2019 году отказался от украинского гражданства, получив гражданство Кипра. В 2023 году президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций в отношении Ермолаева.

В нападении на него подозревали украинку Анастасию Березовскую, которую Интерпол объявил в розыск. 7 июля стало известно, что тело Березовской нашли под Киевом. В ее убийстве подозревают бывшего сотрудника правоохранительных органов и действующего сотрудника ГУР — обоих задержали и заключили под стражу.

16 июля Ермолаев заявил, что к инциденту причастны офицеры Главного управления разведки Минобороны Украины, и поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за «внимание к этому делу».

Представитель разведки Андрей Юсов отверг эти обвинения, назвав их «оценочными политическими заявлениями», которые вредят следствию, и призвал обращаться только к верифицированным источникам.